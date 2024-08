Juventus-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Como è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In una prima giornata di campionato in cui le uniche a vincere sono state Verona e Lazio, la nuova Juventus di Thiago Motta può approfittarne per volare momentaneamente in vetta alla classifica ed accumulare un piccolo vantaggio sulle altre big. I bianconeri hanno cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione ma la rosa è ancora incompleta e potrebbe subire ulteriori variazioni nelle prossime due settimane, tra affari da sbloccare (Koopmeiners, Nico Gonzalez) ed esuberi da piazzare (Chiesa, ormai in rotta con la società e finito fuori rosa).

Nel precampionato, com’era prevedibile, sono emerse parecchie difficoltà legate alle novità introdotte dall’ex allenatore del Bologna, dalle idee di gioco diametralmente opposte a quelle del predecessore Allegri. La Juventus è riuscita a vincere solamente nel test in famiglia con la Next Gen, incassando due pesanti sconfitte con Norimberga e Atletico Madrid e pareggiando con la sorpresa dell’ultima Ligue 1, il Brest.

Motta si augura che ci sia un cambio di passo già a cominciare dall’esordio con il neopromosso Como, che si riaffaccia sulla Serie A dopo oltre vent’anni. I lariani possono contare su una proprietà molto ricca che non ha badato a spese neppure in questo mercato, dimostrando di avere la forza economica per attrarre giocatori del calibro di Varane, ex Real e United (il difensore francese, tuttavia, si è fatto subito male). In panchina siede Cesc Fabregas, uno degli artefici della promozione: l’esordio, in ogni caso, non è stato dei migliori, visto che il Como è uscito subito dalla Coppa Italia, arrendendosi alla Sampdoria dopo i calci di rigore.

Juventus-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Rosa corta per Thiago Motta, che dovrebbe schierare dal 1′ molti dei nuovi acquisti. L’ex Monza Gregorio tra i pali, Cabal terzino sinistro, Thuram e Douglas Luiz a centrocampo. A destra giocheranno Cambiaso e Weah, a sinistra invece spazio al gioiellino Yildiz, fresco di rinnovo e con la maglia numero 10 sulle spalle.

Dall’altro lato, Fabregas non potrà contare sull’esperienza di Varane, che ne avrà almeno fino ad ottobre, ma è assente anche Iovine (squalificato). Qualche problema pure per Mazzitelli, che non sarà neppure in panchina. In attacco Belotti sarà supportato da Strefezza, Cutrone – nelle vesti di trequartista – e Da Cunha.

Come vedere Juventus-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Como, in programma lunedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Non mancano le incognite nel match dello Stadium, con il Como che potrebbe approfittare del fatto che gli uomini di Motta siano ancora in fase di rodaggio ed incompleti a livello di rosa. Juventus favorita ma non è da escludere che i lariani possano realizzare almeno una rete in una gara da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Juventus-Como

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; Thuram; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

COMO (4-2-3-1): Reina; Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno; Baselli, Braunöder; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1