Lecce-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lecce-Atalanta è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La storica vittoria dell’Europa League, il primo trofeo europeo del club bergamasco, ha fatto entrare in un’altra dimensione l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che quest’anno potrebbe anche provare a dire la sua nella lotta per lo scudetto. Certo, molto dipenderà da come uscirà la Dea da questo calciomercato, finora foriero di importanti novità.

Una di queste riguarda la zona centrale del campo, dove si appresta a fare le valigie un giocatore totale come Koopmeiners, in procinto di accasarsi alla Juventus, ed il cui posto verrà preso molto probabilmente dal serbo Samardzic, in arrivo dall’Udinese.

In attacco, invece, l’Atalanta è dovuta correre ai ripari in seguito all’infortunio di Scamacca, che non rientrerà prima di sei mesi: Gasperini ha deciso di puntare su un altro attaccante della nazionale italiana, l’oriundo Retegui. Il campionato della Dea, nel frattempo, inizierà dal “Via del Mare” di Lecce, partita che capita a distanza di pochi giorni dalla sconfitta con il Real Madrid a Varsavia nel match che assegnava la Supercoppa Europea. Ai nerazzurri non è bastato un ottimo primo tempo per ribaltare i pronostici: nella ripresa i Blancos hanno tirato fuori gli artigli, spegnendo i sogni di de Roon e compagni, prima con Valverde e poi con Mbappé (2-0). Non sarà una trasferta semplice quella coi salentini, che hanno confermato Luca Gotti dopo che l’ex tecnico dell’Udinese – subentrato a D’Aversa – è riuscito a portare in salvo senza grossi problemi i giallorossi. Qualcuno è andato via ma il direttore sportivo Corvino si è sbizzarrito come al solito sul mercato, arruolando diversi giocatori interessanti, da Marchwinski a Tete Morente. Nella prima uscita ufficiale il Lecce ha battuto 2-1 il Mantova in Coppa Italia.

Lecce-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Gotti riproporrà il 4-2-3-1 già schierato contro il Mantova ma sulla trequarti dovrebbe agire il nuovo arrivato Marchwinski, preferito a Rafia. In mediana prenderanno posto Ramadani e Pierret, mentre al centro della difesa, accanto a Baschirotto, si rivedrà Gaspar, autore di uno dei gol contro i lombardi in coppa. In panchina i due acquisti dell’ultim’ora Coulibaly e Pelmard.

Dall’altro lato, Gasperini potrebbe riproprorre un undici molto simile a quello che ha affrontato il Real Madrid. Pasalic trequartista dietro a Lookman e De Ketelaere, con Retegui e l’altro nuovo acquisto Brescianini in panchina. L’unica novità riguarda la difesa, con l’ex Everton Godfrey favorito sul bosniaco Kolasinac.

Come vedere Lecce-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Atalanta è in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Trasferta potenzialmente ostica per un’Atalanta che nei giorni scorsi ha dovuto smaltire la delusione per la sconfitta in Supercoppa Europea. La Dea dovrebbe tornare a Bergamo con un risultato positivo ma difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata, avendo del resto subito 9 gol complessivi nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Tete Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2