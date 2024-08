Follia Dazn: la Serie A ti costa 120 euro in meno

Dazn, adesso che il campionato è ufficialmente entrato nel vivo, c’è qualcosa che devi sapere: sconto immediato, inutile indugiare.

Una squadra di telecronisti, opinionisti e conduttori di tutto rispetto e un palinsesto sempre più carnoso. Dazn non ha lasciato nulla al caso, in vista dell’inizio del nuovo campionato, che ha avuto inizio proprio ieri con la trasferta dei campioni d’Italia a Genova. La tv on demand intende essere ancora una volta protagonista assoluta ed è per questo ha annunciato, nelle scorse ore, grosse novità.

Saranno 4, nello specifico, i piani a disposizione di quanti intenderanno attivare, da qui in avanti, un abbonamento. Uno dei quali includerà, quest’anno, anche la serie BKT, motivo in più per fare il “grande passo”. Sostanzialmente, i prezzi sono rimasti invariati rispetto a quelli comunicati nello scorso mese di gennaio. Tuttavia, nel caso in cui s’intenda pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione, c’è un dettaglio per nulla irrilevante che vale la pena considerare.

Per la stagione 2024/25, chiunque sottoscriva uno dei 4 piani di abbonamento in questione avrà automaticamente diritto ad un risparmio annuale. Vale per Dazn Start, Dazn Standard, Dazn Plus e anche per Dazn Goal Pass, il nuovo piano che la tv on demand ha lanciato per permettere ai tifosi di godersi anche i contenuti della serie BKT.

A rate o in un’unica soluzione, la Serie A di Dazn non aspetta che te

Il pagamento in un’unica soluzione non ti convince? Niente paura, Dazn ha pensato a tutto.

In tal caso potrai approfittare, infatti, per la soluzione che ti permette di spalmare il prezzo totale su 12 mesi. Cosa doppiamente conveniente perché, oltre alla rateizzazione, è previsto anche un risparmio di 120 euro nel caso in cui si opti per un piano a scelta tra Plus e Standard. Grazie alla partnership tra Klarna e Dazn, ufficializzata proprio in concomitanza con l’inizio del campionati, sarà possibile inoltre rateizzare il costo del piano annuale in tre soluzioni. La prima rata si corrisponderà al momento dell’acquisto, mentre la seconda dopo 30 giorni. L’ultima, infine, dovrà essere saldata dopo 60 giorni dall’attivazione del pacchetto.

A questo punto, non ti resta che scegliere l’opzione che meglio si confà alle tue esigenze e goderti lo spettacolo. E sperare, ovviamente, che la tua squadra del cuore possa regalarti le soddisfazioni di cui sei in cerca e permetterti di “ammortizzare” il prezzo dell’abbonamento da te sottoscritto.