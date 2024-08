Sinner, brividi ad alta quota: cosa non si fa per amore

Niente da fare, non c’è cura alla Sinner mania: per amore si fanno cose folli e questa ne è la dimostrazione lampante.

Digerita la sconfitta subita da Andrey Rublev ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner aveva saggiamente deciso di prendere qualche precauzione. Aveva chiaramente detto che, non essendo lui al top, non avrebbe avuto senso aspettarsi una prestazione perfetta in occasione dell’appuntamento successivo, quello di Cincinnati.

Aveva sottolineato, altresì, che avrebbe puntato, a quel punto, direttamente sugli Us Open, quarto ed ultimo Slam di una stagione che è stata, per lui, straordinaria sotto ogni aspetto. Si era anche dovuto “giustificare”, ad un certo punto, ricordando ai presenti che il numero di partite perse nell’anno era infinitamente più basso di quello dei match che, invece, si è aggiudicato nel corso di questo memorabile 2024.

Sta di fatto che, contrariamente a quello che pensava lui per primo, non solo l’azzurro è riuscito a domare il vento e le avversità che hanno caratterizzato ogni singolo match del suo viaggio a Cincinnati, ma si è addirittura spinto in finale. Quando in Italia scoccherà la mezzanotte, lui scenderà in campo contro Frances Tiafoe, nella speranza di rifarsi dopo il ko rimediato in Canada. Soprattutto perché incamerare altri punti gli fa comodo ora più che mai, per mantenere lo status di numero 1 per il quale ha tanto sudato e lottato.

Sinner fa volare Cremonini. In tutti i sensi

Quello contro Alexander Zverev, soprattutto alla luce delle circostanze in cui la vittoria è maturata, è stato un match assolutamente straordinario. Indimenticabile, non fosse altro per i picchi di intensità che sono stati raggiunti.

E lo sanno bene i tifosi del campione altoatesino, che hanno fatto nottata pur di godersi una partita che sapevano essere decisiva in tutto e per tutto. Qualcuno si è addirittura attrezzato per vedere la gara contro il tedesco ad alta quota, perché in fondo per “amore” si fa di tutto. E quel qualcuno risponde al nome di Cesare Cremonini, il cantautore italiano che a quanto pare condivide, con milioni di italiani, una vera e propria passione per il tennis e, più specificamente, per Jannik Sinner.

Il fu frontman dei Lunapop ha pubblicato una storia su Instagram in cui lo si vede, appunto, in aereo, con il televisorino di fronte sintonizzato sulla semifinale di Cincinnati. “Che partita incredibile! Grandissimo Sinner. Qui sopra le nuvole me la sono goduta. Fra poco si atterra!”. Queste le parole che accompagnano il video postato da Cesare, che ha confermato quanto contagiosa e capillare sia la Sinner mania. È arrivata dappertutto. Perfino al di là delle nuvole.