Maiorca-Real Madrid, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Maiorca-Real Madrid è una partita valida per la prima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non sembra porsi limiti questo Real Madrid: la nuova stagione è iniziata all’insegna dell’ennesima vittoria, in Supercoppa Europa contro l’Atalanta. Kylian Mbappé, nuovo membro dei Galacticos di Carlo Ancelotti, ha impresso immediatamente il suo sigillo, realizzando la rete del 2-0 a Varsavia e chiudendo, di fatto, i giochi.

Il tecnico emiliano, diventato nel frattempo l’allenatore più vincente della storia dei Blancos, può contare su una rosa dalla qualità davvero illimitata nonostante l’addio al calcio di un’istituzione come Kroos. Soprattutto nel reparto avanzato, dove ha praticamente l’imbarazzo della scelta: a quanto pare, Mbappé ricoprirà il ruolo di prima punta nel 4-3-3, circondato da Rodrygo e Vinicius e con Bellingham che rispetto alla scorsa stagione arretrerà di qualche metro. Tra gli obiettivi del Real Madrid c’è anche la Liga: Ancelotti va a caccia del bis per incrementare ulteriormente il numero di trofei e vuole partire con il piede giusto nella prima giornata contro il Maiorca. Il club delle Baleari è reduce da una stagione in cui ha sfiorato un titolo – la Coppa del Re, persa nella finale di Siviglia con l’Athletic Bilbao – pur rischiando un po’ troppo in campionato, arrivando a fatica a quota 40 punti. In panchina non c’è più il messicano Aguirre, sostituito dall’ex tecnico dell’Osasuna Arrasate.

Come vedere Maiorca-Real Madrid in diretta tv e streaming

Maiorca-Real Madrid, valida per la prima giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Ancelotti dovrebbe confermare la stessa formazione della Supercoppa: gli unici assenti sono il lungodegente Alaba ed il centrocampista Camavinga. La vittoria dei Blancos secondo noi arriverà puntuale, visto che la differenza tra le due squadre è davvero molto ampia. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Maiorca-Real Madrid

MAIORCA (4-2-3-1): Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Mascarell; Asano, Darder, Dani Rodríguez; Muriqi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2