Rennes-Lione, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Rennes-Lione è una partita della prima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel posticipo domenicale della prima giornata della Ligue 1 2024-25 si affrontano due squadre ambiziose, che vogliono tornare a lottare quanto prima per traguardi importanti. Il Rennes ha confermato Julien Stephan in panchina nonostante non sia riuscito a portare i rossoneri oltre un anonimo decimo posto.

C’è da dire però che l’ex allenatore dello Strasburgo – prima dell’esperienza in Alsazia allenò il Rennes per un triennio, conquistando la qualificazione in Champions League – aveva preso la squadra in corsa e con una situazione di classifica ormai compromessa. Stephan ha visto partire diversi giocatori durante questo mercato estivo, tra cui Rieder e Terrier – finiti rispettivamente allo Stoccarda e al Bayer Leverkusen in Germania – ma soprattutto il centrocampista Le Fée, approdato alla Roma di Daniele De Rossi. In compenso sono arrivate due vecchie conoscenze del campionato italiano come Hateboer e Ostigard ed elementi interessanti come Gronbaek e Kamara. Riparte con rinnovate ambizioni anche il Lione di Pierre Sage: i Gones non potevano non confermare il tecnico che è stato capace di raddrizzare una stagione, la scorsa, che a gennaio vedeva Lacazette e compagni annaspare in zona retrocessione. Con lui il Lione ha cambiato marcia, fino a rientrare in zona Europa ed a chiudere ad un insperato quinto posto, valso il ritorno in Europa dopo tre anni di nulla. Sage in attacco può contare sul georgiano Mikautadze, una delle sorprese degli ultimi Europei, ma potrebbe perdere sia Lacazette – per lui c’è un’offerta importante dall’Arabia Saudita – che il fantasista Cherki, appetito dal Newcastle. Entrambi saranno assenti nel match del Roazhon Park.

Come vedere Rennes-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rennes e Lione, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Nello scorso campionato Rennes e Lione hanno vinto un match per parte, in entrambe le occasioni in trasferta (0-1 e 2-3) ed i presupposti per un’altra gara equilibrata sembrano esserci tutti. I Gones, a nostro parere, hanno qualcosa in più rispetto ai rossoneri e dovrebbero evitare la sconfitta in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Rennes-Lione

RENNES (4-4-2): Mandanda; Assignon, Ostigard, Wooh, Seidu; Santamaria, Bourigeaud, Kamara, Gronbaek; Blas, Gouiri.

LIONE (4-3-3): Perri; Mata, Niakhate, Caleta-Car, Abner; Matic, Caqueret, Tolisso; Nuamah, Mikautadze, Benrahma.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2