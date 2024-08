Ultim’ora Verstappen, rivelazione a sorpresa: l’annuncio lascia basiti

Rivelazione a sorpresa da parte di Max Verstappen, l’annuncio lascia tutti basiti e spiazza tifosi e appassionati della Formula 1

La Formula 1 2024 tornerà nel prossimo weekend e vedrà Max Verstappen correre in casa nel Gran Premio d’Olanda. L’obiettivo è tornare alla vittoria dopo quattro gare in cui non è riuscito a fare bottino pieno. Le prove libere diranno che ritmo può tenere la Red Bull, che nelle ultime settimane sta andando meno veloce della McLaren, che tuttavia non è riuscita a sfruttare il vantaggio.

Sarà molto interessante capire come Verstappen gestirà l’assalto di Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Anche perché finora non ha potuto contare sull’apporto di Sergio Perez, come invece era successo all’inizio della stagione. SuperMax ha l’obiettivo di diventare campione del mondo e questa sarà la fase delicata per portare a casa il successo per la quarta volta consecutiva.

La straordinarietà di Verstappen, attualmente il miglior pilota della griglia, è data anche dal grosso lavoro fatto dal papà Jos. Un vero e proprio addestramento per raggiungere l’obiettivo massimo, fisico e mentale, a volte anche con degli atteggiamenti molto duri. Questo ha condizionato il carattere del pilota campione del mondo in carica, che ha parlato della possibilità di diventare papà.

Verstappen e la rivelazione a sorpresa che spiazza tutti

Max Verstappen, ai microfoni di ‘RBTF’, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la possibilità di diventare papà e avere i modi di fare di suo padre Jos se volesse entrare nel mondo della F1: “Difficile da dire, bisognerà scoprire quanto è bravo. Se avrà talento lo aiuterò, ma in generale lo incoraggerò a scegliere ciò che gli piace di più. Ma soprattutto gli consiglierei di non intraprendere una carriera nel motorsport! (ride, ndr)“.

La carriera di Jos Verstappen in Formula 1 è stata ricca di alti e bassi. Arrivò con le migliori intenzioni e debuttò al fianco di Michael Schumacher nella Benetton Ford. Siccome rimase una eterna grande promessa della griglia, si dedicò con tutto se stesso ad aiutare il figlio Max a realizzare il suo sogno.

Si è parlato tantissimo dei metodi duri utilizzati per aiutare Max, che hanno generato tante discussioni. Probabilmente non utilizzerà gli stessi metodi di suo papà Jos. E chissà che non possa diventare presto genitore. Intanto, proverà a vincere di nuovo il Mondiale piloti dando una mano alla Red Bull di trionfare in quello dei costruttori.