Gratta e vinci, bastano 5 euro per vincere mezzo milione

Il moltiplicatore riaccende le speranze dei giocatori: mai visto niente del genere, questo Gratta e vinci è pazzesco.

Su 12 milioni 480mila biglietti, solo 1 contiene il premio massimo, pari a mezzo milione di euro. Un tagliando su 6,82 garantisce, invece, un premio superiore al costo della singola giocata. Probabilità di vincita tutto sommato buone, insomma, quelle relative al Gratta e vinci Nuovo 20X, che non a caso ha spopolato in tutta Italia diventando, in men che non si dica, uno dei più amati di tutti i tempi.

Complice una grafica accattivante e una meccanica di gioco coinvolgente, questa lotteria istantanea basa il suo meccanismo sull’ormai popolarissimo moltiplicatore. Basta un simbolo per far lievitare, improvvisamente, l’importo della vincita, il che rende assai più entusiasmante il solo fatto di grattare, piano piano, i simboli presenti sul proprio biglietto.

E si sarà divertito un sacco, quello è poco ma sicuro, il giocatore che nelle scorse ore ha visto cambiare la sua vita da così a così. Non lo credeva possibile, forse, ragion per cui la sorpresa è stata ancor più incredibile. Iniziamo col dire che, come tutte le persone che tentano la fortuna al Nuovo 20X, ha speso una cifra veramente irrisoria. Ha sborsato solamente 5 euro, il che rende ancor più incredibile quello che gli è accaduto qualche istante dopo l’acquisto fortunato.

Gratta e vinci, la fortuna bacia Roma: mitico moltiplicatore

Questo giocatore, di cui non si conosce l’identità, ha comprato un grattino della serie di cui sopra nella Capitale, in una ricevitoria che si trova al civico 47 di via E. Chini.

A lui è spettato l’onore, pensate un po’, di pescare, tra i tanti grattini disponibili, uno dei più “golosi” in assoluto. Già, ha fatto suo quell’unico biglietto che, su 12 milioni 480mila tagliandi, conteneva il premio massimo, che ricordiamo essere pari a 500mila euro. Una cifra che gli ha assicurato, manco a dirlo, un’estate indimenticabile, ma non solo, perché sono tante le cose che si possono fare avendo a disposizione una somma così elevata.

Avrebbe potuto vincere un altro dei premi in palio alla Lotteria istantanea Nuovo 20X, che sono tanti e vari, ma è riuscito nell’incredibile impresa di accaparrarsi quello più cospicuo. Con questo grattino, è bene sottolinearlo, è possibile vincere altri 14 premi: si parte da un minimo di 5 euro e, passando per premi da 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 10.000 e 25.000 si arriva poi, come detto, al super premio di mezzo milione di euro. Più unico che raro ma, come ci insegna questa storia, non del tutto impossibile.