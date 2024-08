Dazn, super regalo per nuovi e vecchi abbonati: adesso è gratis

Dazn raddoppia lo sport, adesso è ufficiale: cambia tutto, da questo momento in poi sarà completamente gratis.

Un amante dello sport che possa dirsi degno di questo nome non si accontenta di vedere le partite di calcio, di tennis, di basket e così via. Vuol sapere, vuole leggere, è costantemente a caccia di informazioni che gli permettano di mantenere un filo diretto con le sue squadre e beniamini del cuore e con i loro diretti avversari. Non c’è giorno di riposo, insomma, per chi ama il magnifico mondo dello sport.

E lo sanno bene la tv on demand Dazn e il celebre quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, che hanno annunciato, nelle scorse ore, di aver dato vita ad una partnership inedita nel suo genere. Da questo momento in poi cammineranno in tandem, per la gioia di quanti, come dicevamo pocanzi, ci tengono ad essere in prima linea quando ci sono aggiornamenti e novità riguardanti la Serie A, i tennisti azzurri e così via.

Le due parti, punti di riferimento indissolubili per i calciofili, hanno dato vita a quella che potremmo definire una combo tv-quotidiana. Per effetto di questo accordo, i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento a Dazn, per poter godere dei contenuti della massima serie e della cadetteria, potranno attivare gratuitamente Gazzetta Digital Edition. Non resta che capire, svelato il “segreto” che la tv on demand e il quotidiano sportivo covavano da un po’, in che modo concretamente si possa procedere all’attivazione dell’offerta in questione.

Dazn raddoppia lo sport: offerta per tutti, che novità

Intanto, una precisazione. A goderne saranno non solo i neo abbonati, ma anche i fedelissimi delle stagioni precedenti e quanti, nelle prossime settimane, decideranno di scegliere uno dei piani offerti da Dazn.

Torniamo, quindi, alla fase di “concretizzazione” dell’offerta. Per attivare la Digital Edition sarà sufficiente accedere alla pagina ufficiale di Dazn con le credenziali di cui si è in possesso. A quel punto, il cliente riceverà un codice via email da riscattare e sarà reindirizzato, poi, verso il link dal quale potrà provvedere all’attivazione dell’edizione digital del celebre quotidiano di colore rosa.

Avrà libero accesso, da questo momento in poi, a sfogliare il quotidiano giornalmente, ma anche il magazine Sportweek e qualunque speciale in formato digitale. I contenuti saranno fruibili anche attraverso app, non solo da desktop, così da accontentare tutti e soddisfare qualunque esigenza. E il filo diretto che abbiamo sempre sognato sarà realtà.