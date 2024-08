In un video il segreto di Sinner: è quasi magia

Il video circolato nelle scorse ore sui social network ha fatto sì che tutti scoprissero il segreto di Sinner: questo spiega tutto.

Sei giorni. Tanto ha dovuto aspettare Jannik Sinner per potersi prendere la sua rivincita dopo che, la scorsa domenica, Andrey Rublev lo aveva sbattuto fuori dal Masters 1000 di cui l’azzurro era campione uscente. Una “vendetta” che è arrivata subito, dunque, e che ha avuto come cornice il Masters 1000 di Cincinnati.

Ad attendere l’altoatesino in semifinale ci sarà, adesso, Alexander Zverev, il solo ad avere, al momento, una concreta possibilità di minare la tranquillità di Sinner. Nel caso in cui, infatti, il tedesco dovesse vincere il torneo in Ohio, lo status di numero 1 sarebbe a rischio. Non nell’immediato, ma comunque prossimamente. Fortuna che ieri, ai quarti di finale, si sono visti sprazzi del solito Jannik, che era parso invece opaco e meno in forma sia in Canada che al match d’esordio di Cincinnati.

La sua prestazione contro il russo è stata, invece, soddisfacente, nonostante il vento tirasse fortissimo e la palla sembrasse impazzita. Il campione di San Candido ha ceduto al suo avversario solo il primo set, salvo poi tornare in sé e conquistare, tra capriole e colpi da maestro, il pass per accedere alle semifinali. Prima ancora di scendere in campo, però, dietro le quinte del secondo Masters 1000 estivo sul cemento è successo qualcosa di cui si sta parlando parecchio sui social network.

Giochi di prestigio per Sinner: ma come fa?

In attesa che scoccasse l’ora del match, Sinner si è concesso un sonnellino al Lindner Family Tennis Center, come anche Rublev, ma non è questo il punto. Prima ancora di scendere in campo, ha fatto qualche gioco di prestigio.

In un video circolato sui social lo si vede impegnato, infatti, in un allenamento “segreto”, alquanto insolito ed unico nel suo genere, che la dice lunga su quanto sia “dinamico” e su come sia abile nel manovrare la sua racchetta. Jannik è sdraiato su un divano e la impugna non con le mani, come quando serve o sgancia dritti e rovesci, ma con il piede.



La fa ondeggiare con grande maestria, nonostante le racchette non abbiano un peso proprio esiguo. E tanto è bastato perché il popolo dei social impazzisse alla vista del numero 1 del mondo alle prese con questo bizzarro esercizio di equilibrio, che ha probabilmente avuto su di lui un effetto rilassante e “preparatorio” in vista del match contro Rublev.