Gratta e vinci, anche la fortuna fa la fila

Gratta e vinci, la dea bendata si è messa in fila e ha pazientemente aspettato che arrivasse il suo turno: una storia semplicemente incredibile.

Non tutti arrivano a destinazione con le idee chiare sul da farsi. Qualcuno sa già a priori quale Gratta e vinci giocherà, o per quale Lotteria opterà, al momento di arrivare in ricevitoria o in tabaccheria, ma non tutti. Qualcuno si lascia semplicemente guidare dall’istinto ed ispirare dalla pila di biglietti che, in genere, sono esposti al di là del bancone.

E poi c’è chi, come la donna protagonista di questo racconto, si è lasciata ispirare da un giocatore che era in fila come lei, in attesa di tentare la fortuna e di scoprire se la dea bendata avesse in serbo per lui qualche sorpresa. Mai pensando, però, che potesse succedere quello che stiamo per raccontarvi, un epilogo del tutto inaspettato i cui dettagli, manco a dirlo, hanno fatto il giro del Paese.

Il nome della protagonista di questa storia incredibile è Carol Duncan. Da poco è andata in pensione e le piace, di tanto in tanto, sfidare il fato. Che è poi esattamente quello che ha fatto nei giorni scorsi, più precisamente il 15 agosto, quando si è recata al Barberton Circle K con l’intenzione di acquistare un tagliando di una lotteria istantanea.

Gratta e vinci, copia e lo fa anche bene: “miracolo” al Barberton Circle K

Era indecisa sul da farsi, però. Non era certa di quale comprare, però, motivo per il quale si era riservata di decidere una volta raggiunta la destinazione del suo giro.

Ha dato un’occhiata in giro, ma ha deciso solo nel momento in cui il tizio in fila davanti a lei ha detto ad alta voce il nome del Gratta e vinci che voleva il commesso gli porgesse. Anche Carol Duncan ha comprato lo stesso, per poi scoprire, qualche istante dopo, che non avrebbe davvero potuto prendere decisione migliore di questa.

Lì dentro c’era un premio di 500mila dollari, qualcosa che non credeva assolutamente possibile, come ha poi rivelato in seguito ai funzionari della lotteria. “Ho dovuto continuare a guardarlo più e più volte”. Comprerà, adesso, una casa nuova di zecca, ma anche un’auto per sé e una per suo figlio. Con un bottino del genere, non avrà d’altronde che l’imbarazzo della scelta.