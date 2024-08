Gratta e vinci, ora o mai più: il tagliando fa boom

Gratta e vinci, è questo il momento migliore per agire: numeri inequivocabili, tergiversare non conviene a nessuno.

Solo una cosa ha d’improvviso rallegrato, qua e là, la torrida estate di qualche giocatore residente nel Bel Paese. La dea bendata, in effetti, nel corso di questi mesi caldissimi è stata particolarmente generosa, tanto da avere elargito un bel po’ di grana ai quattro angoli dello Stivale. Il che ha regalato, seppur solo a qualche eletto, un po’ di “respiro”.

Il mese di agosto, in particolar modo, è stato particolarmente fortunato per quanti hanno deciso di tentare la fortuna con la lotteria istantanea. Ci sono, come noto, tantissimi Gratta e vinci in commercio, alcuni dei quali presentano delle probabilità di vincita più interessanti rispetto ad altri, che pagano meno frequentemente. Non è il caso dei tagliandi della nota serie Il Miliardario, che ormai da tempo è uno dei preferiti dai giocatori italiani. Perché garantisce, per l’appunto, delle vincite consistenti.

Ad agosto, pensate un po’, questa lotteria istantanea ha schioccato un bel po’ di baci in giro per l’Italia. Nei primi giorni, 4 vincite consecutive si sono susseguite nel Bel Paese, a riprova del fatto che la fiducia che i giocatori ripongono in questa serie è ben riposta. Siete pronti a scoprire quanto si sono assicurati i giocatori che hanno deciso di puntare su di essa?

Piovono soldi sul Bel Paese: Il Miliardario colpisce ancora

Iniziamo col dire che i 4 giocatori baciati dalla fortuna hanno comprato i loro grattini in zone diverse. Il primo in Veneto, più precisamente a Scorze, dove è stata messa a segno una vincita pari, udite udite, a mezzo milione di euro.

A Settimo Torinese, in Piemonte, così come a Falcone, in Sicilia, sono stati messi a segno altri due colpi niente male. Un po’ più bassi di quello precedente, ma comunque belli grossi. In questo caso sono stati vinti 300mila euro, 200mila in più di quelli che il quarto giocatore, stavolta proveniente dall’Umbria, più precisamente da Assisi, ha messo in tasca dopo aver comprato un grattino della nota serie Il Miliardario.

I 4 in questione non dovranno fare altro, ora, che riscuotere le vincite, mentre gli aspiranti fortunelli potranno cominciare, adesso, a sognare un po’. Magari, chissà, qualcuno potrebbe essere quell’1 su 6 milioni che, prossimamente, si assicurerà la vincita massima in palio con il Gratta e vinci che fa impazzire l’Italia.