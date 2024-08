Lotteria, la dea bendata ci mette una pezza: 24 ore di follia

La dea bendata è tornata sui suoi passi e ci ha messo una pezza: stenterete a credere a quello che è accaduto.

Si dice che la fortuna sia cieca, ma la verità è che a volte sembra vederci non bene, ma addirittura benissimo. Il che spiegherebbe come mai ad un uomo del Michigan sia successo qualcosa di così incredibile. Qualcosa della quale, vi avvertiamo, farete fatica a capacitarvi, non fosse altro perché, appunto, la sua storia sembra troppo assurda per essere vera.

Iniziamo col dire che questo 53enne di Macomb, nei giorni scorsi, ha sfiorato una vincita clamorosa. Avrebbe dovuto indovinare 5 numeri, per assicurarsi il jackpot della lotteria ad estrazione Fantasy 5, ma ne ha centrati solamente 4. Immaginate la sua delusione, quindi, nel momento in cui si è reso conto di essere stato letteralmente ad un passo dal vincere una cifra che gli avrebbe cambiato la vita. Non si è perso d’animo, però, tanto è vero che, l’indomani, ha voluto ritentare la fortuna, determinato e accanito più che mai.

Quel giorno ha giocato online, anziché in negozio, ma semplicemente perché aveva dimenticato di recarsi in ricevitoria. Quando se n’è accorto era troppo tardi e ha pensato che convenisse, a quel punto, fare tutto tramite web. Quello che è successo dopo ha dell’incredibile. In un attimo, la sua vita è cambiata da così a così.

Buona la prima, anzi no: meglio la seconda

Dopo l’estrazione in programma per quella giornata, l’uomo del Michigan, che non vuole rivelare la sua identità, ha ricevuto un’email da parte della Lotteria del Michigan, cui fa capo il gioco Fantasy 5.

In quell’email c’era scritto che aveva vinto 1 dollaro, per cui lì per lì c’era rimasto anche molto male. Subito dopo, però, una notifica segnalava l’arrivo di una seconda email. Anche quella arrivava dal quartier generale della lotteria ed era relativa alla seconda giocata che aveva effettuato online quello stesso giorno. Solo che la cifra era un tantino diversa. Stavolta non si trattava di un dollaro, ma di poco più di 795mila dollari. “Imio primo pensiero è stato che si trattasse di una truffa“, ha detto ai funzionari della lotteria.

Per verificare se fosse così, ha effettuato l’accesso alla piattaforma e ha scoperto, con suo sommo stupore, che nel suo conto di gioco era riportata quella stessa cifra, indicata come “da riscuotere”. La dea bendata ci ha messo una pezza, dunque, rimediando alla grande al torto del giorno precedente e assicurando all’uomo 24 ore di pura e meravigliosa follia dall’epilogo semplicemente incredibile.