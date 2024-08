Svolta Sinner, il dato è impressionante: boom Jannik, numeri da capogiro

Arriva la svolta per Jannik Sinner, la notizia dei suoi numeri è impressionante e dà l’ennesima prova della sua grande forza

L’uscita di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati ha dato grande respiro a Jannik Sinner. Il tennista spagnolo è stato battuto clamorosamente da Gael Monfils 4-6, 7-6, 6-4. E dal nervosismo ha anche rotto una racchetta, un comportamento atipico per uno come Carlitos, che fino a quel momento aveva espresso un bellissimo tennis.

Evidentemente, le fatiche dei Giochi Olimpici si sono fatte sentire. Alcaraz si è visto sfumare la possibilità di passare avanti a Jannik Sinner nel ranking ATP nel breve periodo. Il suo obiettivo prima della fine dell’anno, come dichiarato da lui stesso, è quello di diventare numero 1 del Race. Cosa che non succederà fino a dopo gli US Open.

Sinner, dunque, ha la possibilità di affrontare con serenità l’ultimo Slam della stagione. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare fino in fondo, ma le sue condizioni fisiche sono molto precarie. Il problema all’anca ha condizionato tantissimo gli ultimi mesi del tennista italiano, al di là della tonsillite che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi generando tante polemiche. L’ultima notizia che riguarda Sinner, però, dà comunque un dato importante riguardo il suo rendimento.

Dato impressionante su Sinner: è il primo a riuscirci

Il dato impressionante che riguarda Jannik Sinner nel 2024 è che, negli undici tornei disputati nel circuito maggiore ATP, si è spinto almeno ai quarti di finale tutte le volte che ha partecipato. Decine di vittorie che gli hanno permesso di diventare il numero 1 del ranking, primo italiano della storia a riuscirci. La vittoria degli Australian Open e al Masters 1000 di Miami i risultati più importanti della stagione.

Senza dimenticare le vittorie all’ATP 500 di Rotterdam e Halle, con semifinale al Roland Garros. Sul cemento ci si aspettano i maggiori risultati, molto dipenderà da come finiranno gli US Open, dove il massimo risultato sono stati i quarti di finale raggiunti nel 2022. Migliorare quello score sarebbe splendido.

E poi sarà il tempo di altri tornei importanti, come quelli di Pechino e Vienna – dove ha vinto l’anno scorso – oltre alle ATP Finals e forse anche la Coppa Davis, se l’Italia riuscirà a passare il girone di Bologna. Sinner vuole battere altri record, la speranza è che sia integro fisicamente risolvendo il problema all’anca in modo definitivo, per riprendersi dopo alcune delusioni e per tenere dietro Alcaraz almeno fino alla fine dell’anno.