Serie A con lo sconto: Dazn e non solo, non pensarci due volte

Sei in cerca di un’offerta che ti permetta di goderti la Serie A senza spendere troppo? Allora c’è qualcosa che devi assolutamente sapere.

Mettiamo il caso che, a campionato appena iniziato, tu abbia deciso di sottoscrivere un abbonamento a Dazn per avere libero accesso alle partite di Serie A, dopo questo lunghissimo digiuno estivo. Qualora tu intenda veramente farlo, sarai chiamato a scegliere il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e, ovviamente, al budget che intendi destinare alla causa.

Il piano più gettonato, perché equilibrato dal punto di vista offerta/prezzo, è quello Standard, che permette la visione di tutte le gare della massima serie, della cadetteria e i contenuti delle tv di Milan, Inter e Juventus. La sola differenza con l’abbonamento più completo è che il piano Plus consente di accedere ai contenuti di Dazn da due dispositivi contemporaneamente, mentre con lo Standard sono visibili da un solo dispositivo. La prima delle due opzioni ha un costo di 34,99 euro al mese, per la seconda ne occorrono 25 in più, perché costa 59,99.

Ora, va da sé che non tutti possono (o in alcuni casi vogliono) permettersi una spesa mensile così ingente per lo sport, soprattutto perché molte famiglie hanno già sottoscritto abbonamenti ad altri servizi streaming. Dove ci sono bambini è assai probabile che ci sia un abbonamento a Disney+, mentre è davvero difficile trovare qualcuno che, di questi tempi, non abbia Netflix. Non sempre è facile far quadrare i conti, dunque, con tutte queste uscite legate all’intrattenimento televisivo, ma niente paura.

Risparmiare sul piano Dazn è possibile: ecco come

Quello che non tutti sanno è che esiste un modo per avere un pacchetto più o meno completo e risparmiare almeno qualche euro sulla spesa complessiva derivante dalla somma dei singoli abbonamenti.

La soluzione si chiama TIMVISION e, anche in questo caso, ce n’è per tutte le tasche. Partiamo dall’offerta Calcio e Sport, che casca a fagiolo adesso che il campionato è iniziato. Questo pacchetto include, oltre alla box e ai contenuti del catalogo TIM, composto da serie tv, film, documentari, cartoni animati, anche l’accesso al piano Standard di Dazn, al piano con pubblicità di Disney+ e ad Infinity+. Il primo, da solo, avrebbe un costo di 34,99 euro mensili, il secondo ne costa 8,99 euro e l’ultimo, invece, ha un prezzo di 7,99 euro al mese.

Il pacchetto in questione garantisce un bel risparmio, perché costa 24,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 34,99 a partire dal quarto mese di abbonamento e non è necessario avere una linea TIM. Vuoi ancora di più? TIMVISION Gold (34,99 per i primi 3 mesi, poi 42,99 euro al mese) include Dazn, Infinity+, Disney+ e anche Netflix e Amazon Prime. Un’offerta all’inclusive che permette, a conti fatti, di godersi la serie A e non solo a prezzo scontatissimo. Ci stai ancora pensando?