I pronostici di lunedì 19 agosto: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 19 agosto, si conclude la prima giornata di Serie A: l’Atalanta fa visita al Lecce, la Juventus invece debutta allo Stadium contro il Como.

Spalmata su tre giorni, si conclude oggi la prima giornata di Serie A con due posticipi. L’Atalanta di Gasperini è di scena a Lecce: in Salento i nerazzurri vogliono voltare subito pagina dopo la sconfitta patita in Supercoppa Europea contro il Real Madrid nonostante un buon primo tempo. La Dea parte favorita ma occhio alla formazione allenata da Luca Gotti, che potrebbe rendere le cose difficili ai bergamaschi: non è da escludere che i giallorossi riescano a segnare almeno una rete.

L’altro posticipo vede protagonista la Juventus di Motta. La “nuova era” ha inizio all’Allianz Stadium contro il neopromosso Como, allenato da Cesc Fabregas. I lariani sono molto ambiziosi – la proprietà è la più ricca della Serie A – e l’hanno dimostrato in questo calciomercato ma la rosa è ancora incompleta e difficilmente riusciranno a portare via punti da Torino sebbene la Juve sia un cantiere aperto e non abbia entusiasmato nelle prime uscite. Si gioca anche in Premier League: il Tottenham di Ange Postecoglou non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sul Leicester, appena tornato in massima serie dopo un anno di purgatorio.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga c’è un posticipo interessantissimo tra Villarreal e Atletico Madrid: i Colchoneros si sono rafforzati sul mercato grazie all’arrivo di Julian Alvarez ma dovranno fare attenzione in casa del Sottomarino Giallo.

Per quanto riguarda i gol, si può guardare alla Coppa di Germania: l’Eintracht Francoforte dovrebbe riuscire ad imporsi sull’altro Eintracht, il Braunschweig, squadra che milita nella cadetteria tedesca, in una gara da almeno tre reti complessive. Potenzialmente movimentato anche il match tra Energie Cottbus e Werder Brema.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente e almeno due gol complessivi in Juventus-Como, Serie A, ore 20:45

Vincenti

AGF (in AGF-Vejle, Superligaen, ore 19:00)

(in AGF-Vejle, Superligaen, ore 19:00) Eintracht Francoforte (in Braunschweig-Eintracht Francoforte, Coppa di Germania, ore 20:45)

(in Braunschweig-Eintracht Francoforte, Coppa di Germania, ore 20:45) Tottenham (in Leicester-Tottenham, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Energie Cottbus-Werder Brema , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 Offenbach-Magdeburgo , Coppa di Germania, ore 20:45

, Coppa di Germania, ore 20:45 Leicester-Tottenham, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lecce-Atalanta , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Braunschweig-Eintracht Francoforte , Coppa di Germania, ore 20:45

, Coppa di Germania, ore 20:45 Villarreal-Atletico Madrid, Liga, ore 21:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 16.97 GOLDBET ; 17.10 SNAI; 16.97 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio e meno di tre gol complessivi in Real Valladolid-Espanyol, Liga, ore 19:00