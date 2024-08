Marcell Jacobs, ancora una mazzata: ora è dura, pronta la nuova sfida

Brutte notizie per il campione italiano di atletica Marcell Jacobs. L’azzurro non vede comunque l’ora di rientrare in carreggiata.

I Giochi Olimpici di Parigi sono ufficialmente terminati e la maggior parte degli sportivi si stanno concedendo finalmente meritate vacanze. C’è chi pensa alla medaglia appena ottenuta e chi invece recrimina per un risultato che non è arrivato, una prestazione deludente o l’orgoglio di una bella prestazione e un ritorno al risultato.

E’ il caso del campione di atletica Marcell Jacobs, protagonista nonostante tutto alle ultime Olimpiadi francesi. Il giocatore si è qualificato con difficoltà alle finali, ma ha ottenuto poi in finale un ottimo 9.85 (il miglior risultato stagionale) ed ha sfiorato il podio, un quinto posto che lascia qualche recriminazione ma che non fa perdere ottimismo in vista dei prossimi impegni. Le Olimpiadi di Los Angeles sono tra quattro anni, Jacobs vuole giocarle a tutti i costi nonostante avrà 34 anni e vorrà farsi trovare pronto per le prossime sfide.

La prossima è anche piuttosto imminente visto che il 30 Agosto, tra meno di due settimane, si terrà il Golden Gala Pietro Mennea, principale pista del circuito mondiale di Golden League e ci saranno alcuni tra i principali protagonisti già apprezzati anche alle scorse Olimpiadi. Va detto che Jacobs ancora deve dare conferma, conferma data nelle ultime ore e che ha illuminato tutti gli appassionati di questo sport.

Colpo di scena, pronto un nuovo sfidante per Jacobs

Jacobs non ha ancora sciolto le riserve per la sua presenza a questo Gala ma è certo invece il suo ruolo il 25 in Polonia, sempre in Golden. Sarà presente a questo evento invece il corridore botswano Letsile Tebogo, medaglia d’oro olimpica nei 200 metri e sesto nella finale dei 100 metri, appena un centesimo dietro Marcell. Parliamo di un giovane in rampa di lancio e un corridore in netta crescita pronta a mostrare a tutti il suo talento, anche nei 100 metri.

Jacobs deve evidenziare i suoi progressi, mostrati a Parigi, anche in eventi del genere e questa potrebbe essere una prova per evidenziare tutto il suo talento. Non solo perchè l’Italia in questo evento metterà in mostra altri grandi gioielli, uno su tutti Gianmarco Tamberi reduce dalla delusione Olimpica, risultato a cui è arrivato partecipando in extremis a causa di coliche renali.

Tamberi non ha mai vinto in questa tipologia di gare e potrebbe cosi reagire con una soddisfazione per questo. Presenti anche Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri, vincitore dell’ultima edizione a Firenze. Ma è Jacobs l’uomo più atteso.