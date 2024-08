Chelsea-Manchester City, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Chelsea-Manchester City è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La stagione del Manchester City, lo scorso maggio laureatosi campione d’Inghilterra per il quarto anno di fila, è iniziata con un trofeo, il Community Shield. Gli uomini di Pep Guardiola si sono presi la rivincita contro gli odiati rivali cittadini del Manchester United, che a giugno gli avevano soffiato l’FA Cup: sono serviti i rigori, ad ogni modo, per avere ragione dei Red Devils, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1.

Quella dei Cityzens non si può definire un’estate scoppiettante per quanto riguarda il mercato: l’unico arrivo è quello dell’esterno brasiliano Savinho, acquistato da un club satellite, il Girona, mentre è stato ceduto l’attaccante di riserva Julian Alvarez, che ha accettato la proposta dell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone.

Un basso profilo che potrebbe essere una conseguenza delle indagini avviate dalla Premier League sui presunti illeciti finanziari. Il verdetto è atteso nel mese di settembre ed una delle peggiori ipotesi è addirittura la retrocessione in Championship. Gli uomini allenati dal tecnico italiano, nel frattempo, debuttano a Stamford Bridge contro il Chelsea, guidato proprio da un ex collaboratore di Guardiola, Enzo Maresca. I Blues, dopo aver dato il benservito a Mauricio Pochettino in seguito ad un’altra stagione deludente e chiusa al sesto posto – i londinesi giocheranno la Conference League – hanno arruolato l’allenatore italiano, reduce dalla promozione con il Leicester. La stella del Chelsea è Cole Palmer, cresciuto nelle giovanili del Manchester City, ma il club continua a non badare a spese sul mercato ed in settimana ha acquistato Neto dal Wolverhampton.

Il portoghese sarà presente dal 1′ nel tridente offensivo insieme a Nkunku e Palmer: l’unico assente è capitan James. Nel City invece, oltre all’infortunato Bobb, mancherà anche Rodri, che dopo il problema al tendine nella finale di Euro 2024 con la sua Spagna – è stato uno dei migliori – si è allenato pochissimo con la squadra.

Come vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Pochi giorni fa Chelsea e Manchester City si sono affrontate in un’amichevole negli Stati Uniti e gli uomini di Guardiola si sono imposti 4-2. I Cityzens non hanno particolarmente entusiasmato nel Community Shield ma rispetto ai Blues hanno più certezze e secondo noi dovrebbero riuscire a portare a casa i tre punti. Si scontrano due allenatori molto simili, uno è stato l’allievo dell’altro, ed è per questo che i gol non dovrebbero mancare a Stamford Bridge.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Lavia, Caicedo; Pedro Neto, Nkunku, Palmer.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Savinho, De Bruyne, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3