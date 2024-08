I pronostici di domenica 18 agosto: Serie A, Serie B, Premier League e Liga

I pronostici di domenica 18 agosto, debuttano le due romane ed anche il Napoli di Antonio Conte. In Premier League c’è subito un big match.

La grande protagonista di questa domenica agostana è sempre la Serie A: oltre al Napoli di Antonio Conte e al Bologna di Vincenzo Italiano, debuttano anche le due romane. Tra le big del massimo campionato italiano la Lazio è una di quelle che ha cambiato guida tecnica.

Dopo le dimissioni inaspettate di Igor Tudor, il club biancoceleste ha arruolato un allenatore dal basso profilo come Marco Baroni, reduce da una vera e propria impresa alla guida del Verona, rimasto in massima serie nonostante la società scaligera avesse praticamete smantellato nella finestra dei trasferimenti di gennaio. I capitolini esordiscono all’Olimpico contro il neopromosso Venezia, la cui rosa non sembra ancora all’altezza della categoria e che deve fare i conti con assenze importanti, una su tutte quella del bomber finlandese Pohjanpalo: ipotizzamo un successo comodo da parte della Lazio in una partita in cui i gol non mancheranno.

I pronostici sulle altre partite

Il Napoli ha deluso nella sua prima uscita in Coppa Italia – gli azzurri hanno battuto il Modena solo ai rigori – e dopo i primi sfoghi di Conte in conferenza stampa ci si aspetta una prestazione più incisiva contro un Verona che ha cambiato tantissimo ed è ancora in rodaggio.

Gli scaligeri in Coppa Italia si sono fatti sopraffare dall’ambizioso Cesena, formazione neopromossa in B che dovrebbe esordire con un successo contro la Carrarese, squadra che rimette piede in cadetteria dopo tanti anni. Nella Liga tocca al Real Madrid, apparso già in splendida forma nel match di Supercoppa Europea contro l’Atalanta, piegata 2-0 a Varsavia: con un Mbappé in più i Blancos fanno davvero paura e partono favoriti in casa del Maiorca. Per chi va a caccia di gol può prendere in considerazione il big match di Premier League tra Chelsea e Manchester City, la sfida nella sfida tra Pep Guardiola ed il suo ex collaboratore Maresca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente e almeno due gol complessivi in Lazio-Venezia, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Napoli (in Verona-Napoli, Serie A, ore 18:30)

(in Verona-Napoli, Serie A, ore 18:30) Cesena (in Cesena-Carrarese, Serie B, ore 20:30)

(in Cesena-Carrarese, Serie B, ore 20:30) Real Madrid (in Maiorca-Real Madrid, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Regensburg-Bochum , Coppa di Germania, ore 15:30

, Coppa di Germania, ore 15:30 Chelsea-Manchester City , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Rennes-Lione, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Montpellier-Strasburgo , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Chelsea-Manchester City , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Catanzaro-Sassuolo, Serie B, ore 20:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 21.48 GOLDBET ; 22.03 SNAI; 21.48 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Bologna vincente e almeno un gol per parte in Bologna-Udinese, Serie A, ore 18:30