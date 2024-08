Alcaraz distrutto, ora Sinner gongola: la distanza è abissale

Le ultime indicazioni salvaguardano il primato di Jannik Sinner e i tifosi dell’azzurro possono finalmente esultare.

Il circuito Atp prosegue senza sosta e in questi giorni stiamo assistendo al torneo di Cincinnati. Dopo il piccolo passo falso di Montreal Jannik Sinner è apparso in ripresa e al di là dei risultati l’azzurro può festeggiare un piccolo primato. La situazione sembra vedere grossi miglioramenti e molto dipende anche dagli altri.

Sinner resterà numero uno fino ancora per molto tempo e questo riguarda soprattutto i suoi rivali. La neo medaglia d’oro Novak Djokovic non ha partecipato a Cincinnati e – non difendendo il titolo – ha perso 1000 punti in classifica. Non è andata meglio a Carlos Alcaraz che ha partecipato ma ha perso subito, una situazione paradossale e un tennista infuriato durante il match. Alcaraz ha perso in tre set contro Monfils, ha distrutto la racchetta e ha svelato che questa è stata la peggior sfida della sua carriera.

Sinner in questo torneo è apparso in ripresa, ma la priorità è recuperare la miglior condizione in vista degli Us Open, ultimo torneo del Grande Slam e autentica priorità per l’azzurro. Con la sconfitta di Alcaraz Sinner ha ora la certezza che partirà come numero uno al mondo a New York e complice una superficie adatta alle sue caratteristiche presto potrebbe anche migliorare e distanziare gli avversari.

Jannik Sinner, buone notizie dal ranking

Con la sconfitta contro Monfils Alcaraz ha mancato anche il sorpasso a Djokovic e ora lo spagnolo rischia anche di perdere terreno con Alexander Zverev alle calcagna. Sinner non è in ottima forma ed ha più volte dichiarato che Cincinnati serve solo a recuperare forma, eppure l’azzurro ha guadagnato un bel gruzzolo in termini di punti e comincerà gli Us Open con oltre 1500 punti di vantaggio sia su Djokovic che su Alcaraz.

Oltre a ciò l’azzurro non ha molti punti da difendere, potrebbe allungare ancora in classifica e sarebbe fondamentale in vista del finale di stagione dove – tra Vienna, Pechino e le Atp Finals – ha davvero un gran bottino da difendere. In ogni caso Sinner e i suoi tifosi possono sorridere, Jannik resterà numero uno ancora per diverso tempo e c’è grande vantaggio sui suoi rivali.

Sinner gioca il suo miglior tennis proprio sul cemento e da qui a fine stagione ha la possibilità di incrementare e vincere nuovi titoli. Negli ultimi mesi ha trovato delle difficoltà ma ora è pronto a reagire e ritrovare il suo tennis.