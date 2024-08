Lazio-Venezia, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Venezia è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

In casa Lazio l’era Tudor, iniziata lo scorso marzo dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, è durata soltanto pochi mesi, con il tecnico croato che ha deciso di mollare tutto ad inizio estate in seguito ad alcune divergenze con la società capitolina. Il presidente Claudio Lotito, a quel punto, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro portando nella Capitale Marco Baroni, tecnico capace di salvare il Verona nell’ultima stagione nonostante le numerose cessioni nel mercato invernale.

Una scelta che non è stata accolta positivamente dalla maggior parte della tifoseria, dal momento che si tratta di un allenatore che in Serie A ha non ha mai lavorato in una piazza importante come quella biancoceleste.

Adesso tocca a lui far ricredere gli scettici, avviando un nuovo ciclo senza i “totem” Immobile e Luis Alberto (l’anno prima era andato via anche Milinkovic-Savic, altro grande protagonista dell’era Inzaghi). Difficile, dunque, collocare la Lazio nella griglia di partenza: l’obiettivo è ovviamente quello di fare meglio rispetto alla stagione 2023-24, arrivare in fondo all’Europa League e magari riconquistare un pass per la Champions League. Ci dirà di più sui biancocelesti la prima di campionato con il neopromosso Venezia, che dopo aver salutato Paolo Vanoli – l’artefice principale della promozione – ha dato un’altra chance ad Eusebio Di Francesco, che per un soffio lo scorso anno non è riuscito nell’impresa di salvare il Frosinone malgrado la sua squadra avesse giocato a sprazzi un ottimo calcio. La rosa dei lagunari però non sembra essere all’altezza e per mantenere la categoria servirà uno sforzo in più sul mercato. La sconfitta in Coppa Italia con il Brescia (3-1) è stata infatti un preoccupante campanello d’allarme.

Lazio-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Non ce la fa il difensore Gila, alle prese con una lesione muscolare: toccherà all’ex di turno Casale affiancare Romagnoli al centro della retroguardia biancoceleste. Nuno Tavares, invece, si accomoderà in panchina: l’ex Arsenal è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo solamente da pochi giorni. In attacco spazio all’argentino Castellanos, sostenuto da i due nuovi acquisti Tchaouna e Noslin e dall’inamovibile Zaccagni.

Di Francesco deve fare a meno di Idzes e Candela, squalificati per via dei gialli rimediati nella finale playoff di Serie B contro la Cremonese. Pesano anche le assenze di Busio e Pohjanpalo, entrambi indisponibili.

Come vedere Lazio-Venezia in diretta tv e in streaming

Lazio-Venezia, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Lazio di Baroni dovrebbe esordire con un successo convincente contro un Venezia ancora incompleto e che necessita di rinforzi sul mercato. Previsti almeno tre gol complessivi all’Olimpico.

Le probabili formazioni di Lazio-Venezia

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Noslin, Zaccagni; Castellanos.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Zampano, Crnigoj, Duncan, Sagrado; Pierini, Oristanio; Gytkjaer.

In Lazio-Venezia le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1