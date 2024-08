I pronostici di sabato 17 agosto: Serie A, Premier League, Ligue 1 e Liga

I pronostici di sabato 17 agosto, il massimo campionato italiano riapre i battenti con ben 4 anticipi. In Germania invece si assegna il primo trofeo.

Ripartono quasi tutti i principali campionati europei e riparte anche la nostra Serie A con ben quattro anticipi. In campo anche l’Inter campione d’Italia in carica: i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo aver dominato il precedente campionato, iniziano la difesa del titolo in uno stadio ostico come Marassi, ospiti del Genoa di Alberto Gilardino. Lautaro Martinez e compagni non hanno entusiasmato più tanto nel precampionato ma la vittoria contro i rossoblù, che hanno appena ceduto i due grandi protagonisti della passata stagione (Retegui e Gudmundsson) dovrebbe arrivare puntuale.

Per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino potrebbe non filare tutto liscio al “Tardini” contro il neopromosso Parma in una gara in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe. Nei due anticipi serali l’Empoli di Roberto D’Aversa ha le carte in regola per evitare quantomeno la sconfitta contro un Monza alle prese con tante incognite, dalla cessione di Colpani all’addio di Palladino (sostituito da Nesta, alla sua prima esperienza in Serie A), mentre il Milan di Paulo Fonseca, pimpante nelle amichevoli estive, è favorito col Torino a San Siro.

I pronostici sulle altre partite

Sabato ricco di partite anche in Premier League: oltre all’equilibrato match serale tra West Ham e Aston Villa, c’è grande curiosità pure per quanto riguarda gli esordi di Liverpool ed Arsenal, due tra le principali pretendenti al titolo: ipotizziamo una vittoria larga da parte dei Reds di Arne Slot contro l’Ipswich Town.

Nella Liga la sfida del Mestalla tra Valencia e Barcellona promette gol, così come i due incontri di Ligue 1 tra il Monaco e il neopromosso Saint-Etienne e tra il Brest e il Marsiglia di Roberto De Zerbi. In Germania, infine, oltre alla coppa nazionale, si assegna anche il primo trofeo: il Bayer Leverkusen dovrebbe riuscire a sollevare la Supercoppa contro lo Stoccarda.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente e almeno due gol complessivi in Genoa-Inter, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Newcastle (in Newcastle-Southampton, Premier League, ore 16:00)

(in Newcastle-Southampton, Premier League, ore 16:00) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Stoccarda, Supercoppa di Germania, ore 20:30)

(in Bayer Leverkusen-Stoccarda, Supercoppa di Germania, ore 20:30) Empoli o pareggio (in Empoli-Monza, Serie A, ore 20:45)

(in Empoli-Monza, Serie A, ore 20:45) Milan (in Milan-Torino, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ipswich Town-Liverpool , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Brest-Marsiglia , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Monaco-Saint Etienne, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Parma-Fiorentina , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 West Ham-Aston Villa , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Valencia-Barcellona, Liga, ore 21:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in Sudtirol-Modena, Serie B, ore 20:30