Milan-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Torino è una partita valida per la prima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Riuscirà il Milan a ridurre le distanze ed avvicinarsi a quell’Inter che nello scorso campionato ha letteralmente surclassato i rossoneri, vincendo lo scudetto con 19 punti di vantaggio sui cugini? Uno dei principali punti interrogativi della Serie A che sta per aprire i battenti è proprio questo, dopo che il Diavolo ha scelto di dare il benservito a Stefano Pioli e di avviare un nuovo ciclo con l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca, che dovrà combattere lo scetticismo di una tifoseria che si aspettava un nome più altisonante.

Theo Hernandez e compagni, nel frattempo, hanno sorpreso in positivo nella tournée statunitense, ottenendo tre vittoria di prestigio contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Solo calcio d’estate? Vedremo, anche se gli uomini di Fonseca hanno offerto una prestazione incoraggiante pure nell’amichevole contro il Monza nel trofeo Berlusconi (3-1). Il tecnico portoghese può contare sul neocampione d’Europa Morata, chiamato a non far rimpiangere Giroud, ma sono arrivati rinforzi anche in difesa (Pavlovic, Emerson Royal), aspettando il centrocampista del Monaco Fofana, in dirittura d’arrivo. Ha un nuovo allenatore anche il Torino, che in uno dei due anticipi serali farà visita ai rossoneri a San Siro. Il post-Juric si chiama Paolo Vanoli, tecnico reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia. Il suo obiettivo sarà quello di riportare i granata in Europa, fallito nelle ultime tre stagioni dal suo predecessore. Nel primo match ufficiale della nuova stagione Vanoli e i suoi uomini hanno battuto 2-0 il Cosenza in Coppa Italia (autogol di Camporese e Zapata).

Milan-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Fonseca nella conferenza stampa pre-match ha detto che Pavlovic e Reijnders si accomoderanno in panchina: in difesa toccherà a Gabbia fare coppia con Tomori, mentre la mediana verrà composta da Bennacer e Loftus-Cheek. I due esterni alti nel 4-2-3-1 saranno Chukwueze e Leao, con Pulisic che supporterà Morata. Il nuovo acquisto Emerson Royal non è tra i convocati.

Il modulo scelto da Vanoli è il 3-5-2: in difesa spicca la presenza di Coco, affiancato da Vojvoda e Masina. Ma il dubbio principale del tecnico granata riguarda l’attacco, dove accanto all’inamovibile Zapata si contendono una maglia Sanabria e l’ex Southampton Adams.

Come vedere Milan-Torino in diretta tv e in streaming

Milan-Torino è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Over 1.5” è quotato invece a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai.

Il pronostico

Nel San Siro addobbato di rossonero il Torino non ha mai vinto negli ultimi vent’anni, se escludiamo la vittoria ottenuta lo scorso anno nei supplementari del match di Coppa Italia. Le incognite non sono poche, dal momento che entrambe le squadre hanno cambiato tecnico ma si può dare fiducia al Milan, apparso già in ottima forma nelle amichevoli estive, in cui ha sempre trovato la via del gol.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0