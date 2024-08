Valencia-Barcellona, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Valencia-Barcellona è una partita della prima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In Catalogna si augurano che questa possa essere la stagione della rinascita dopo un’annata in cui poche cose hanno funzionato e le soddisfazioni si sono contate sulle dita di una mano. Il Barcellona non è masi stato in grado di tenere testa agli acerrimi rivali del Real Madrid ed ha assistito, quasi inerme, agli innumerevoli trionfi dei Blancos di Carlo Ancelotti, che stanno facendo incetta di trofei sia in patria che in Europa.

Ha finito per farne le spese l’allenatore Xavi, a fine campionato rimosso dall’incarico per volontà dello stesso presidente Laporta dopo che in un primo momento ne aveva respinto le dimissioni.

Il club blaugrana ha dunque “ripescato” il tecnico tedesco Hansi Flick, capace di vincere tutto alla guida del Bayern Monaco nel 2020 ma reduce dall’esperienza deludente al timone della nazionale tedesca. Nella tournée statunitense il suo Barcellona si è ben comportato – vittorie con Manchester City e Real Madrid e sconfitta ai rigori contro il Milan – ma la batosta rimediata nel trofeo Gamper con il Monaco lunedì scorso (0-3) ha destato qualche preoccupazione tra i tifosi, anche perché è arrivata a neanche una settimana dall’esordio in Liga in uno stadio da sempre ostico come il Mestalla di Valencia. I Pipistrelli hanno confermato Ruben Baraja in panchina e si sono posti l’obiettivo del ritorno in Europa (nell’ultimo campionato hanno concluso al nono posto). Tante le ombre nel precampionato ma il successo per 3-2 con l’Eintracht Francoforte sabato scorso infonde una certa fiducia. Baraja in attacco schiererà Rafa Mir e Hugo Duro, mentre nel Barcellona il nuovo acquisto Dani Olmo partirà dalla panchina. Flick è senza de Jong, Fati, Araujo, Pedri e Gavi.

Il pronostico

Esordio tutt’altro che comodo per i blaugrana, che vogliono mettersi alle spalle la brutta sconfitta patita nel Gamper ed iniziare con il piede giusto. La difesa del Barça però scricchiola ancora ed è per questo che ipotizziamo una gara da almeno tre reti complessive, in cui anche il Valencia troverà probabilmente la via del gol.

Le probabili formazioni di Valencia-Barcellona

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Tárrega, Jesús Vázquez; Guillamón, Pepelu, Diego López, Javi Guerra; Rafa Mir, Hugo Duro.

BARCELLONA (4-2-3-1): ter Stegen; Koundé, Christensen, Iñigo Martinez, Balde; Marc Bernal, Casadó; Gündogan, Yamal, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2