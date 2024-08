Sorpresa Marquez, annuncio chiaro e mazzata totale per il connazionale

Il Mondiale torna in scena questo weekend con un nuovo emozionante Gran Premio. Fanno discutere alcune importanti dichiarazioni.

Questo weekend torna in auge la MotoGp dove vivremo il Gran Premio d’Austria, undicesimo Gran Premio della stagione. La lotta al titolo è sempre più rovente, Jorge Martin vuole allungare mentre Pecco Bagnaia vuole riscattare gli ultimi deludenti risultati. Occhio anche a Marc Marquez, a caccia del primo successo stagionale.

L’ambientamento del pluricampione spagnolo in Ducati è stato inizialmente positivo, poi pian piano sono arrivate le prime avversità e negli ultimi Gran Premi Marc fatica a trovare anche solo il podio. Situazione paradossale visto le scelte della Ducati che ha preferito puntare su di lui e non su Jorge Martin, giovane talento e leader del Mondiale ma costretto – visto le scelte della casa di Borgo Panicale – ad andare via e il prossimo anno ripartirà dall’Aprilia.

Questa decisione ha scatenato numerose polemiche, media e addetti ai lavori hanno commentato criticando la vicenda e tra questi anche l’ex leggenda di MotoGp Valentino Rossi è apparso perplesso. I rapporti tra Rossi e Marquez vanno oltre la freddezza, potremmo parlare anche di astio e il pilota italiano non ha mai dimenticato ciò che è accaduto nel lontano 2015.

Rossi stava lottando per il titolo con Marquez, ma il pilota spagnolo favori’ durante la corsa – almeno a modo di vedere di Rossi e del suo team – Lorenzo e aiutò il connazionale a vincere il titolo. Ora le cose sono diverse ma alcune parole di Marc stanno facendo discutere.

Marquez e la preferenza per il titolo: caos sui social

Nel corso della conferenza stampa valida per il GP d’Austria Marquez ha parlato cosi: “Per me il prossimo anno sarà una nuova esperienza, in Honda ero il numero uno e tutti imparavano da me, ora arrivo al Team Factory Ducati e Bagnaia è il numero uno. Spero potremo aiutarci a vicenda”. Riguardo la lotta Mondiale Marquez ha poi risposto:

“Se non dovessi vincere io spero possa vincere Pecco, sarà il mio prossimo compagno di squadra e preferirei avere un campione iridato come compagno di squadra”. Un messaggio criptico ma tanti sui social hanno ironizzato affermando che magari Marquez farà come nel 2015 e proverà a dare una mano a Bagnaia, stavolta contro il connazionale Martin.

Staremo a vedere e lo scopriremo fin dal prossimo Gran Premio, in programma tra poche ore.