Sinner, ormai è crisi nera: niente da fare, è tutto rinviato

Non è un periodo semplice per il tennista italiano Jannik Sinner. Il talento azzurro deve fare i conti con grosse avversità.

Poche ore fa ha festeggiato i suoi primi 23 anni e Jannik Sinner è uno dei personaggi più amati all’interno dello sport italiano. Amati ma anche talvolta discussi con decisioni che – in certe circostanze – hanno fatto molto discutere. In particolare i Giochi Olimpici e il no a Parigi (dovuto ad una tonsillite) hanno riportato Jannik nel mirino della critica.

Prestazioni altalenanti dovute a una condizione fisica non ottimale hanno messo in dubbio Jannik e lui – ha tenuto a ribadirlo – è stato finora protagonista di un grande 2024. La vittoria di uno Slam, tornei 1000 e vittorie prestigiose con Sinner che è ormai da oltre dieci settimane il numero uno al mondo. Ed ha anche una nuova fidanzata.

Il gossip attorno agli sportivi porta sempre grande interesse, Sinner si è lasciato con la storica fidanzata Maria Braccini ed è fidanzato da qualche mese con la tennista russa Anna Kalinskaya, ex fidanzata tra l’altro di Nick Kyrgios. I due sono apparsi piuttosto affiatati, Jannik assiste alle partite della fidanzata e viceversa ma anche per questo sono finiti nel mirino della critica. Qualche cosiddetto haters ha accusato l’azzurro di qualche distrazione di troppo e anche in Russia hanno fatto lo stesso con Anna; la tennista non vive un momento semplice.

Sinner, ancora problemi per la Kalinskaya

Negli ultimi tempi la Kalinskaya – dopo una grande crescita – sta vivendo grosse difficoltà. Prestazioni deludenti, forfait improvvisi e infortuni che l’hanno portata al ritiro durante alcuni match, vedi all’ultimo Wimbledon. Anna puntava con decisione alla Top Ten ma gli ultimi risultati preoccupano i fan e i tifosi ed in Russia hanno parlato di un’Anna distratta dal proprio amore. Insomma, come in Italia e questa polemica sta facendo discutere i tifosi del campione azzurro.

Anche a Cincinnati le cose sono andate in maniera negativa. Al debutto a Cincinnati Anna ha faticato più del previsto per battere la Siniakova in tre set, ma nel turno successivo le cose sono andate anche peggio. Un netto 6-3;6-2 a favore di Paula Badosa e un match mai in discussione con la spagnola sempre più in forma e la russa in crisi nera. Da sottolineare – e gli amanti del gossip lo hanno fatto – che sia Anna che Paula sono protagoniste delle due coppie più amate a livello tennistico, Sinner con la Kalinskaya e Paula Badosa con Stefanos Tsitsipas.

Mentre la spagnola è in crescita, la russa vive un momento nero e i suoi tifosi sperano in un suo rientro a buone condizioni dopo le ultime grandi difficoltà.