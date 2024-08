Premier League, pronostici prima giornata: partite sabato 17 agosto

Premier League, Liverpool e Arsenal fanno il loro esordio rispettivamente contro Ipswich Town e Wolverhampton: pronostici.

C’è grande attesa attorno al nuovo Liverpool di Arne Slot, l’ex allenatore del Feyenoord che ha preso il posto di una vera e propria istituzione come Jurgen Klopp, tecnico capace di vincere tutto in nove anni indimenticabili. I Reds, tuttavia, hanno brillato nel precampionato – un pareggio e 4 vittorie, tra cui quelle contro Arsenal e Manchester United – e, pur venendo dietro a Manchester City e Arsenal nelle quote per la vittoria della Premier League 2024-25, non possono essere assolutamente sottovalutati.

L’esordio del Liverpool avverrà in casa di una neopromossa, l’Ipswich Town, che ritrova la massima serie dopo 22 anni di attesa. I Tractor Boys non saranno quelli di 40-50 anni fa, quando lottavano per traguardi importanti, ma hanno fatto una campagna acquisti ambiziosa: portare a casa la salvezza però non sarà scontato e contro questi Reds è improbabile che riescano ad evitare la sconfitta in un match da almeno 3 gol complessivi. Debutto tutt’altro che proibitivo anche per l’Arsenal di Mikel Arteta, che ospita il Wolverhampton all’Emirates Stadium, un fortino quasi inespugnabile lo scorso anno. I Gunners sembrano essersi rinforzati (in difesa è arrivato Calafiori) e tenteranno nuovamente di detronizzare il Manchester City dopo aver sfiorato per due anni di fila il titolo: anche in questo caso ci aspettiamo un successo abbastanza largo da parte dei londinesi.

Le previsioni sulle altre partite

L’Everton ha confermato Sean Dyche, allenatore che è stato in grado di portare in salvo i Toffees nonostante i punti di penalizzazione (8), e a Goodison Park dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta contro il Brighton: i Seagulls, archiviata l’era De Zerbi, si sono affidati ad un tecnico giovanissimo nato nel 1993 – lo svizzero Fabian Hurzeler – che nella passata stagione ha portato in Bundesliga il St. Pauli. I gol non mancheranno nella sfida di Liverpool.

Il Newcastle vuole alzare l’asticella rispetto allo scorso campionato, concluso fuori dalle posizioni europee per colpa del Manchester United – i Red Devils hanno “scavalcato” i Magpies vincendo l’FA Cup – e non avrà grossi problemi contro il neopromosso Southampton, tornato in Premier dopo un anno di purgatorio. Equilibrio, invece, tra due squadre che molto probabilmente lotteranno per mantenere la categoria come Nottingham Forest e Bournemouth, ma è di difficile lettura anche il match serale tra West Ham e Aston Villa, due club che vogliono lottare per l’Europa: in entrambi i casi ipotizziamo almeno una rete per parte.

Premier League: possibili vincenti

Liverpool (in Ipswich Town-Liverpool)

Newcastle (in Newcastle-Southampton)

West Ham o pareggio (in West Ham-Aston Villa)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Ipswich Town-Liverpool

Arsenal-Wolverhampton

Newcastle-Southampton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Everton-Brighton

Nottingham Forest-Bournemouth

West Ham-Aston Villa

