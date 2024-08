Gratta e vinci, sistema infallibile: strategia che vince non si cambia

Ogni giocatore ha le proprie strategie, ma alcune sono più affidabili di altre, come questa: è un metodo assolutamente infallibile.

La storia “fortunata” che vogliamo raccontarvi oggi arriva dal Maryland, più precisamente da Parkville, nella contea di Baltimorea. Qui vive una donna la cui impresa, nelle scorse ore, è rimbalzata di qua e di là per via di alcuni dettagli che hanno contribuito a renderla incredibile. Perché è vero che tante persone, beate loro, vincono ogni giorno, ma non con questa modalità.

La donna in questione si è assicurata, nei giorni scorsi, una vincita abbastanza consistente, vincita che è stata possibile solo perché, all’improvviso, la diretta interessata ha deciso di stravolgere i suoi piani. Ha sempre seguito un “sistema” ben preciso, quando si trattava di tentare la fortuna. Non si è mai discostata dai Gratta e vinci di cui si fidava, senza mai variare una sola virgola di questa routine ormai ben consolidata. Per il resto, si è sempre affidata allo stesso, identico, schema.

Ha 4 negozi di fiducia e gioca ogni giorno, sistematicamente, in un uno diverso. Una strategia messa a punto nel tempo, dunque, che mai e poi mai avrebbe pensato di dover abbandonare. Qualche giorno fa, invece, la sua routine è stata stravolta in un battibaleno. Cosa che, fino a qualche tempo fa, non avrebbe mai creduto possibile. Non l’avrebbe neanche mai preso in considerazione, figuriamoci farlo.

Gratta e vinci, cambiare fa bene: finalmente è successo

Tutto è successo nel bel mezzo del suo giro abituale, quando qualcosa ha improvvisamente attirato la sua attenzione e innescato quella che non esiteremmo a definire una vera e propria svolta.

“Stavo per andarmene (da uno dei negozi in cui fa tappa, ndr) quando ho notato due banconote da un dollaro nella mia borsa”. A quel punto, ha deciso di dirigersi verso un negozio che non rientrava nella cerchia delle sue ricevitorie fidate. Si è recata allo Speedy Convenience di Baltimora, al 7101 di Darlington Drive, dove ha acquistato un biglietto Bonus Match 5 quick-pick da 2 dollari per l’estrazione di quella sera.

Ebbene, proprio nel momento in cui ha stravolto il suo schema la fortuna ha bussato alla sua porta. Le due decisioni che ha preso in una frazione di secondo le hanno assicurato una vincita da 50mila dollari. Strategia che vince non si cambia? Beh, questa storia sembrerebbe suggerire, in realtà, l’esatto contrario…