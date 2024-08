Ferrari, messaggio a Leclerc: scossa a Maranello, fans preoccupati

Il messaggio a Charles Leclerc fa preoccupare i fans, scossa a Maranello che spiazza tutti: ecco cosa sta succedendo

Domenica 25 agosto ripartirà la Formula 1 2024 con il Gran Premio d’Olanda. La marea arancione è pronta a spingere Max Verstappen verso la vittoria, che manca da ben quattro gare. E’ un momento di difficoltà per la Red Bull, ma la Ferrari non ne sta approfittando.

Sono emerse le qualità di McLaren e Mercedes negli ultimi Gran Premi ed è per questo che si è messo in discussione il rendimento di Charles Leclerc e Carlos Sainz tra tifosi e addetti ai lavori. Sarà interessante vedere il rendimento dello spagnolo dopo il sesto posto in Belgio, mentre Leclerc è tornato sul podio dopo cinque gare sottotono.

La Ferrari vuole fare la guerra (sportiva, s’intende) con Red Bull (a +63) e McLaren (a +21) per il Mondiale costruttori. Per farlo, però, avrà bisogno di un grande rendimento da parte di entrambi i piloti per gli ultimi mesi della stagione. Oltre, chiaramente, alle migliorie della SF24 con il prossimo pacchetto. In questo senso, servirà il miglior Leclerc che dopo la vittoria a Montecarlo ha vissuto un periodo molto duro, che gli ha fatto perdere anche la seconda posizione alle spalle di Verstappen.

Ferrari, il messaggio di Vasseur a Leclerc

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha spiegato la sua opinione su Leclerc al sito della F1: “Dopo Monaco ci sono stati dei weekend difficili, in Canada non eravamo messi male. Negli ultimi due weekend la macchina era più difficile da guidare e il livello di aspettative nei confronti di Charles si è alzato. La vita di squadra è fatta di alti e bassi“.

Prosegue Vasseur: “Abbiamo sempre discusso con Leclerc, conosce la nostra situazione. Sa cosa facciamo bene, cosa sbagliamo e sa anche che ha commesso degli errori. Ma non cerchiamo di addossare responsabilità a nessuno. Lavoriamo insieme da anni e ci conosciamo perfettamente, sappiamo di star spingendo e di dover sistemare alcune cose. Non siamo assolutamente nella posizione di puntare il dito contro qualcuno“.

Sarà molto interessante capire la risposta in pista di Leclerc in Olanda. Tornare con prepotenza tra i primi è il principale obiettivo del pilota monegasco, soprattutto perché la situazione in F1 si è livellata. Non esiste più chi domina dal primo all’ultimo giro, ma potrebbero esserci delle sorprese nelle prossime gare. La Ferrari dovrà essere brava a occupare quel vuoto.