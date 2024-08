Paola Egonu, l’annuncio mette i brividi

Dopo il trionfo a Parigi, Paola Egonu si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante: l’annuncio ha commosso i tifosi.

Per poter dare il 100% le mancava una cosa soltanto: la serenità. L’ha ritrovata proprio lì, a Parigi, dove ha conquistato il premio più importante della sua carriera e dove, dice, ha vissuto il giorno più bello della sua vita.

L’ha ritrovata nel sostegno e nelle parole di Julio Velasco, cui va il merito di aver messo in piedi una squadra imbattibile sotto ogni punto di vista. Ha saputo tranquillizzarle, lavorare sulle criticità, affinare le tattiche. Il risultato del suo lavoro è stato, sin dall’inizio, sotto gli occhi di tutti. Ha traghettato le sue ragazze verso la vittoria e non v’è dubbio sul fatto che il trionfo dell’Italvolley femminile sia una delle imprese che ricorderemo negli anni a venire. Per sempre.

Ma Paola Egonu non fa mistero del fatto che parte di quella serenità derivi anche dalla relazione, ormai consolidatissima, con il collega Leonardo Puliti, che le è rimasto accanto dal primo all’ultimo giorno. I baci e gli abbracci a bordo campo hanno testimoniato quanto siano affiatati e quanto sia stato importante il supporto del pallavolista per la stella della Nazionale azzurra, che in questo momento della sua carriera davvero non potrebbe essere, pur volendo, più felice di così.

Lui lo sapeva già: la profezia commuove i tifosi della Egonu

La vittoria in quel di Parigi, in quella domenica che non dimenticherà mai, non l’ha dedicata al ragazzo che le fa battere forte il cuore, però. La Egonu ha rivelato, in un’intervista al quotidiano La Stampa, di volerne “fare dono” a qualcun altro.

Qualcuno che non c’è più ma che, così pare, ha avuto un ruolo importantissimo nella scalata al successo della campionessa di Cittadella. Paola ha dedicato la sua medaglia d’oro al nonno, venuto a mancare poco tempo fa. E lo ha fatto rivelando, attraverso quell’intervista, qualcosa che in un certo senso mette i brividi.

“Mi ha sempre seguita, mi ha educata in un certo modo. Mi ha detto che un giorno questa medaglia l’avremmo vinta. Quindi sono contenta”. Il nonno aveva predetto il suo successo, ha raccontato il fortissimo opposto dell’Italvolley. Un dettaglio che rende questa vittoria ancor più emozionante e che, manco a dirlo, ha commosso i tifosi della Egonu. Perché prima ancora che ci credesse lei, prima ancora che ci credessimo noi, lui già sapeva che sua nipote sarebbe diventata la stella più luminosa del firmamento azzurro.