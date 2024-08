Sinner, il messaggio del rivale fa male: può diventare un dramma

Il messaggio del rivale fa molto male a Jannik Sinner, può diventare un vero e proprio dramma anche per i tifosi italiani

Jannik Sinner ha perso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal contro Andrej Rublev. Una sconfitta che ha fatto molto male al tennista italiano, ancora non al meglio fisicamente, che ha perso 800 punti nella classifica del ranking ATP. E’ ancora il numero uno, certo, ma nei prossimi tornei può essere superato da Carlos Alcaraz, più agguerrito che mai.

Tuttavia, è anche vero che la parte di stagione sul cemento è quella più agevole alle caratteristiche di Sinner, che può incrementare di più il vantaggio accumulato. L’obiettivo è quello di fare bene agli US Open, titolo che Alcaraz ha vinto nel 2022. Sinner e Alcaraz dovranno vedersela anche con Novak Djokovic.

C’è attesa di sapere come precisamente sarà il tabellone, molto dipenderà dal torneo di Cincinnati – dov’è possibile una finale tra i due amici e rivali – che darà altri 1000 punti al vincitore. La sensazione è che questa sarà la rivalità che il tennis cercava dopo quella tra Federer, Nadal e Djokovic e che caratterizzerà il circuito ATP per i prossimi 10 anni. E sono arrivate delle parole da parte del tennista spagnolo che sono un vero e proprio guanto di sfida.

Alcaraz lancia la sfida a Sinner: vuole essere il numero 1

Alcaraz è a 820 punti da Sinner e sono arrivate delle parole che sono praticamente un messaggio al suo amico-rivale: “Ovviamente l’obiettivo è essere il numero 1 della Race quando sono dietro e c’è una classifica importante. A fine anno, se termini la stagione davanti, la classifica diventa abbastanza simile. Quindi sono davvero concentrato su quest’obiettivo“.

Prosegue Alcaraz nella sua analisi: “Voglio giocare ogni torneo disputando un buon tennis e ottenere grandi risultati per migliorare nella Race. Terminare la stagione al numero 1 del ranking ATP è uno dei miei obiettivi principali in questo momento“. Insomma, la sfida è lanciata: Sinner dovrà difendersi da uno dei suoi migliori amici nel circuito.

Ma si sa che quando si tratta di sport e di competizione, l’amicizia non esiste. Il tennis è uno sport meraviglioso che vede il confronto di grandissimi atleti. Alcaraz ha in mente di superare Sinner nei prossimi tornei, sorpasso che si può concretizzare dopo Cincinnati o lo US Open. Difendere la posizione, invece, è il principale obiettivo del tennista italiano che non ha partecipato alle Olimpiadi per riprendersi fisicamente dagli ultimi problemi.