Gratta e vinci, evitate questo tagliando: c’è un valido motivo

Gratta e vinci, se vuoi fare una scelta razionale ed oculata c’è qualcosa che devi assolutamente sapere: le dritte per non sbagliare.

Cos’è che ti induce a scegliere, in ricevitoria o nell’apposita app, un tagliando piuttosto che un altro? La grafica, forse? L’entità del premio in palio? O, magari, lo studio preventivo delle statistiche e delle probabilità di vincita relative a quel Gratta e vinci? O, perché no, una perfetta combinazione di tutti questi fattori messi insieme?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, perché la verità è che ognuno è spinto da motivazioni personali che differiscono da soggetto a soggetto. Senza dimenticare che molti giocatori, addirittura, scelgono del tutto a caso il biglietto per il quale optare. Lasciano che a guidare il loro acquisto siano l’istinto, le sensazioni, ragion per cui non lo fanno in maniera razionale e ponderata, ma, al contrario, in modo del tutto impulsivo. Della serie o la va, o la spacca.

Bisogna farsi furbi, però, soprattutto nel caso in cui, come crediamo, desideriate effettivamente vincere uno dei premi in palio alla lotteria istantanea. Non c’è modo di prevedere quale biglietto nella pila sia vincente, ma esiste, almeno quello, la possibilità di sapere in anticipo se sia il caso di evitare un certo biglietto e di investire nell’acquisto di un altro. Se una serie ha già elargito la vincita massima, è difficilissimo, infatti, che la cosa si ripeta nel breve termine.

Questi Gratta e vinci hanno già dato: settimana ricchissima

Andiamo a scoprire, perciò, con quali Gratta e vinci sono state messe a segno le vincite più grosse della settimana compresa tra i 5 e l’11 agosto, non fosse altro per scoprire quali tagliandi hanno già dato. Fermo restando, ovviamente, che la fortuna è cieca e che nulla le vieta di concedere il bis, se lo desidera.

Iniziamo col dire, allora, che la vincita top della scorsa settimana è stata messa a segno in Campania, a Maddaloni, in via Napoli 474 con un biglietto della serie Il Miliardario Maxi che ha fruttato al legittimo proprietario 5 milioni di euro. A seguire c’è stato un Super Numerissimi che a Milano, in via G.B. Sammartini 15, è valso la bellezza di 2 milioni di euro.

Altre 2 serie hanno poi dispensato un totale di 4 premi da mezzo milione di euro l’uno in diverse parti d’Italia. Il Miliardario ha colpito a Scorzè, in Veneto, e anche a Roma, mentre il Doppia Sfida Classic ha regalato istanti di gioia a Roè Volciano e a Torre Annunziata.