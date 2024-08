Sinner, ora davvero basta: ribaltone assurdo, emerge tutta la verità

Il numero uno al mondo Jannik Sinner continua a far discutere. E le cose vanno oltre i risultati, il paragone lascia increduli.

Negli ultimi dodici mesi Jannik Sinner ha avuto una straordinaria esplosione che lo hanno reso in poco tempo uno degli sportivi italiani più amati. In tanti ricordano ciò che è accaduto lo scorso Novembre con la vittoria su Novak Djokovic e il trionfo in Coppa Davis dopo oltre 50 anni di attesa.

Allo stesso tempo l’inizio 2024 è stato straordinario, la vittoria degli Australian Open e i successi che lo hanno portato a diventare il primo italiano numero uno al mondo. Tante soddisfazioni e anche – purtroppo – l’inizio dei problemi fisici. Jannik ha saltato Roma e alcuni tornei a causa di un problema all’anca, è arrivato in condizioni precarie al Roland Garros ed ha avuto poi una delusione a Wimbledon. Infine la tanto criticata decisione di non partecipare alle Olimpiadi, in molti dimenticano quasi che Jannik è stato costretto a causa di una tonsillite.

Negli ultimi giorni il tennista azzurro è stato più volte accusato di ‘scarsa italianità’ o di scarso impegno e Jannik è stato più volte invitato a ribadire la propria posizione. Una situazione anomala dove l’Italia ha messo alla gogna uno dei suoi più grandi talenti. Una situazione particolare dove sono ‘dovuti scendere in campo’ per difendere il beniamino di ‘alcuni’ tifosi.

Caos Sinner, spunta la difesa senza precedenti

Il quotidiano Alto Adige ha pubblicato un articolo con una serie di punti in difesa di Sinner, e in primis afferma: “Jannik Sinner suscita sospetto tra gli scatenati trogloditi dei social”. L’articolo evidenzia diversi personaggi in passato (fa l’esempio di Bossi e della Padania) che non volevano essere italiani. Sinner invece non ha mai detto ciò, ha sempre difeso la patria quando potuto ed è stato accusato ingiustamente.

“Non sente la maglia azzurra’ o “è più austriaco che italiano”, sono messaggi che ormai costantemente risuonano tra gli haters dell’altoatesino, critiche ingiuste e che fanno dire ai fan ‘Adesso basta’. Una situazione particolare e il quotidiano erige una serie di diritti con l’azzurro che si è caricata l’Italia sulle spalle e non ha mai messo in dubbio la sua italianità.

Un bel racconto finale con l’Alto Adige che celebra il talento del tennista e attacca duramente i suoi haters. E’ ora di smetterla di mettere in dubbio la sua voglia di difendere la patria e il quotidiano difende Sinner