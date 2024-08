I pronostici di giovedì 15 agosto: Europa League, Conference League e Liga

I pronostici di giovedì 15 agosto, nel giorno di Ferragosto si prendono la scena Europa e Conference League ma ricomincia anche la Liga.

Nel giorno di Ferragosto le grandi protagoniste sono ancora le coppe europee con l’Europa e la Conference League – si conclude il terzo turno preliminare – ma inizia anche uno dei principali campionati del vecchio continente: la Liga spagnola. L’Athletic Bilbao di Nico Williams – i baschi per adesso sono riusciti a resistere all’assalto del Barcellona per il giocatore campione d’Europa – dovrebbe sfruttare il fattore campo nella sfida con il Getafe, mentre Betis-Girona è un match che promette gol.

In Europa League uno degli incontri più interessanti è quello tra l’Ajax di Francesco Farioli e il Panathinaikos: i Lancieri hanno vinto 1-0 all’andata ad Atene e con ogni probabilità avranno la meglio sui greci anche nel ritorno. Finora solamente vittoria per la squadra allenata dal giovane tecnico italiano, reduce dall’esperienza positiva sulla panchina del Nizza. Rimanendo in Europa League, vittoria probabile anche per la Dinamo Minsk in casa del Lincoln Red Imps, club di Gibilterra. In Conference invece puntiamo una fiche sul Gent – dopo il 2-2 dell’andata con il Silkeborg i belgi archivieranno verosimilmente la pratica davanti al proprio pubblico – ma anche l’Hajduk Spalato di Rino Gattuso ha buone possibilità contro il Ruzomberok (all’andata è finita 0-0).

I pronostici sulle altre partite

Per chi va a caccia di gol può considerare la sfida di Conference League tra Legia Varsavia e Brondby, finita 2-3 per i polacchi una settimana fa, ma saranno movimentate anche Djurgarden-Ilves, AEK Atene-Noah e Viktoria Plzen-Kryvbas.

Il Rapid Vienna all’andata ha fatto il colpaccio in casa del Trabzonspor, che in Austria sarà dunque costretto a sbilanciarsi: previsto almeno un gol per parte. Rischia qualcosa anche il Copenaghen, chiamato a difendere l’1-0 in casa dei cechi del Banik Ostrava.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Ajax vincente o pareggio e meno di quattro gol complessivi in Ajax-Panathinaikos, Europa League, ore 20:15

Vincenti

Dinamo Minsk (in Lincoln Red Imps-Dinamo Minsk, Europa League, ore 18:00)

(in Lincoln Red Imps-Dinamo Minsk, Europa League, ore 18:00) Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Getafe, Liga, ore 19:00)

(in Athletic Bilbao-Getafe, Liga, ore 19:00) Gent (in Gent-Silkeborg, Conference League, ore 20:30)

(in Gent-Silkeborg, Conference League, ore 20:30) Hajduk Spalato (in Hajduk Spalato-Ruzomberok, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Legia Varsavia-Brondby , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Viktoria Plzen-Kryvbas , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 Djurgarden-Ilves , Conference League, ore 19:00

, Conference League, ore 19:00 AEK Atene-Noah Yerevan, Conference League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rapid Vienna-Trabzonspor , Europa League, ore 18:00

, Europa League, ore 18:00 Banik Ostrava-Copenaghen , Conference League, ore 19:00

, Conference League, ore 19:00 Cercle Brugge-Molde , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Betis-Girona, Liga, ore 21:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in Shamrock Rovers-Celje, Europa League, ore 21:00