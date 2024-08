Tutti snobbano questo Gratta e vinci, ma non sanno cosa si perdono

Certi Gratta e vinci sono ingiustamente bistrattati, come ad esempio questo: errore madornale, non ci cascate.

A volte è la grafica, altre le probabilità di vincita. In alcune circostanze è il premio massimo che non fa troppa gola, talvolta è il prezzo. Ci sono i motivi più svariati alla base del fatto che, in determinate situazioni, si tende a prediligere un certo Gratta e vinci piuttosto che un altro. Anzi, alle volte non lo si fa neanche per una ragione precisa, ma solo perché è l’istinto a suggerirci su quale sia meglio puntare.

Una donna di Dundalk, nel Maryland, non aveva idea, ad esempio, di quale tagliando acquistare quando, qualche giorno fa, si è recata al Soda Pop Store, in Westfield Road, per tentare la fortuna. Mentre dava un’occhiata al vasto assortimento di biglietti della lotteria istantanea in vendita in quel negozio, l’occhio le è caduto su un tagliando della serie Money Money Money. Benché non lo abbia acquistato, le è rimasto bene impresso il numero di serie, vale a dire 004.

Quel giorno la sua scelta è ricaduta su un altro Gratta e vinci, ma non è questo il punto. È quello che è accaduto in seguito ad avere dell’incredibile, non fosse altro per le modalità con cui la dea bendata ha deciso di palesarsi al cospetto di questa donna residente a Dundalk, al di là dell’Oceano.

Ossessionata dal Gratta e vinci: istinto infallibile

Il lunedì successivo ha fatto ritorno al Soda Pop Store e, mentre dava un’occhiata ai biglietti, lo ha rivisto. Quel tagliando che aveva attirato la sua attenzione era ancora lì. Era lo stesso, era sempre il numero 004 del lotto. Nessuno lo aveva voluto, nessuno lo aveva comprato. Non sanno cosa si sono persi.

Al che, ha deciso di dargli una chance. La cosa più intelligente, col senno di poi, che potesse fare. Grattata la patina argentata del Money Money Money che sembrava aspettare solo lei, la donna ha scoperto che quel Gratta e vinci valeva la bellezza di 50mila dollari. Lo shock è stato grande, ma la felicità le ha permesso di riprendersi in un battibaleno e di cominciare a fantasticare sulle spese pazze che avrebbe potuto fare grazie a quella vincita stratosferica.

Con il premio in denaro che la dea bendata ha inteso riservarle comprerà, ora, un’auto nuova di zecca. Un’auto che le farà ricordare sempre quanto speciale sia stato il giorno in cui l’istinto le ha permesso di fare la cosa giusta.