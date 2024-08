Betis-Girona, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Betis-Girona è una partita valida per la prima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel giorno di Ferragosto riparte la Liga e lo fa con un potenziale scontro diretto per l’Europa. Al “Villamarin” di Siviglia il Betis di Manuel Pellegrini ospita la grande rivelazione della scorsa stagione, il Girona. I biancoverdi sono reduci invece da un’annata deludente e priva di sussulti significativi: il settimo posto è stato solamente un “contentino”, anche se si è trattato di un piazzamento che consente al club andaluso di giocare la Conference League (nella prossima settimana affronterà lo spareggio di accesso alla fase a girone unico).

Sul mercato c’è stata una mezza rivoluzione: Pellegrini ha salutato diversi giocatori, tra cui Miranda, Pezzella, Rodriguez, Willian José, Borja Iglesias e soprattutto Ayoze Perez, fresco campione d’Europa con la Spagna. Movimentato anche il mercato in entrata: oltre all’ex torinista Ricardo Rodriguez, sono arrivati Losada, Adrian, Perraud e Diego Llorente. Nel precampionato il Betis non ha particolarmente entusiasmato, facendo registrare a malapena 2 vittorie in sei partite e tenendo la porta inviolata esclusivamente in un’occasione. Tante le operazioni in uscita anche in casa Girona, che ha dovuto dire addio a diversi protagonisti della passata stagione come il cannoniere Dovbyk (acquistato dalla Roma), Eric Garcia, Savinho e Yan Couto. Per la squadra di Michel, insomma, non sarà affatto scontato bissare lo storico terzo posto, dal momento che dovrà far fronte anche al doppio impegno tra campionato e Champions League. L’attacco del Betis sarà sulle spalle del Chimy Avila, mentre nel Girona debutteranno subito i nuovi Romeu, van de Beek e Abel Ruiz.

Il pronostico

Il Betis ha cambiato tanto e nel precampionato non ha brillato ma non l’ha fatto neppure il Girona, orfano dei grandi protagonisti della scorsa stagione. I biancoverdi dovrebbero evitare la sconfitta in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Betis-Girona

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Diego Llorente, Bartra, Perraud; Marc Roca, Johnny Cardoso; Fornals, Fekir, Juanmi; Chimy Ávila.

GIRONA (4-3-1-2): Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Romeu, Iván Martín; van de Beek; Abel Ruiz, Portu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2