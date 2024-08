Disfatta Mercedes, stavolta è finita: la sentenza di Hamilton non lascia dubbi

Pochi giorni e riprenderà ufficialmente il Mondiale di Formula Uno. Intanto alcune dichiarazioni fanno discutere.

Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il Gran Premio di Olanda e dopo settimane di attesa si riparte con uno dei Mondiali più equilibrati degli ultimi anni. La classifica dice che Verstappen ha 78 punti di vantaggio sui rivali ma è un vantaggio accumulato nell’ultima stagione e le rivali hanno avvicinato o anche superato la Red Bull negli ultimi mesi.

Mercedes ma soprattutto McLaren sono al momento superiori alla Red Bull ed anzi i piloti hanno sprecato diverse occasioni per avvicinare un Verstappen tutt’altro che invincibile. I favoriti per sfidare l’attuale leader del Mondiale sono Oscar Piastri e Lando Norris, al momento la priorità è il Mondiale costruttori ma occhio anche ai colpi di scena e già in Olanda vedremo se effettivamente potrà cambiare qualcosa.

La Ferrari è ormai indietro anche se – dopo l’Olanda – ci sarà il Gran Premio d’Italia e i tifosi attendono nuove vittorie dopo l’ultima arrivata a Monaco. In Olanda, a Zandvoort, la Mercedes è la squadra favorita e lo dimostra anche il fatto che arriva da tre vittorie nelle ultime quattro corse, nonostante la squalifica occorsa a Russell. Nell’ultimo Gran Premio ha vinto Hamilton e ora ci sono tante aspettative sul campione britannico: addirittura c’è chi parla di titolo ma Lewis è di tutto altro avviso.

Mercedes, Hamilton ci va cauto e spegne ogni sogno

In molti nelle ultime settimane hanno candidato la Mercedes per il Mondiale costruttori e qualcuno per il Mondiale piloti ma Hamilton ha rilasciato interessanti dichiarazioni: “E’ davvero fantastico avere team e piloti cosi vicini, non ci aspettavamo di competere con McLaren e RedBull e sono sicuro che ci sarà una fantastica seconda parte di stagione”. Allo stesso tempo Lewis è chiaro riguardo la questione titolo:

“Titolo? No, ci vorrebbe davvero una grande speranza. Certamente, speriamo di continuare cosi e speriamo solo di continuare su questa strada”. D’altronde il disastroso inizio di stagione complica i piani, la Mercedes è quarta nel Mondiale costruttori mentre Hamilton ha 127 punti di distanza da Verstappen, troppi anche con una grande ripresa.

Insomma l’obiettivo è fare una bella parte restante del Mondiale, ma nulla di più. La speranza di vincere il titolo in casa Mercedes è quasi nulla e lo stesso pilota britannico è stato chiaro nell’ammettere tutto.