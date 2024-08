Sinner-Tamberi, il duello social lascia tutti a bocca aperta

Ancora caos all’indomani delle Olimpiadi: il duello social tra Jannik Sinner e Gianmarco Tamberi sconvolge il popolo dei social.

Sono tre settimane circa che non si parla d’altro. Nel mezzo ci sono stati svariati successi azzurri e 40 medaglie, alcune delle quali addirittura d’oro. Nulla di tutto ciò, però, è bastato a spazzare via le polemiche che sono iniziate nel momento in cui Jannik Sinner ha annunciato di non poter prendere parte alle Olimpiadi.

Prima ancora che l’anno iniziasse era stato chiaro: voleva una medaglia, ragion per cui è evidente che intendesse partecipare ai Giochi di Parigi. Il fato ha avuto la meglio sulla sua volontà, tuttavia, costringendolo a dare forfait per via di una tonsillite insorta dopo la breve vacanza che si è concesso all’indomani di Wimbledon. Il resto è storia: l’azzurro è stato attaccato senza pietà, addirittura accusato di essersi inventato un malore per non essere costretto a gareggiare al di là delle Alpi.

Il ritornello, bene o male, è sempre lo stesso. In tanti ritengono che Jannik anteponga gli interessi personali alla maglia azzurra e che quindi, anziché tornare sulla terra rossa per rincorrere una medaglia, abbia preferito concentrarsi sulla stagione sul cemento. Peccato solo che sia bastato vederlo giocare a Montreal per realizzare che Sinner è debilitato sul serio e che non si è inventato un bel niente, anzi. Si vede lontano un miglio che non è in forma come al solito.

Bertolucci ha detto basta: c’entrano Sinner e Tamberi

Ciò nonostante, le polemiche continuano. A fomentarle ulteriormente, il fatto che Gianmarco Tamberi, reduce da questa sfortunatissima Olimpiade, abbia deciso di gareggiare nonostante fosse stato ricoverato in ospedale per via di alcune, lancinanti, coliche renali.

Non ci è voluto molto perché qualcuno paragonasse la scelta precauzionale di Sinner all’audacia di Gimbo, rimarcando che volere è potere e che Jannik avrebbe potuto giocare anche con la tonsillite, se solo lo avesse voluto. Osservazioni che lasciano il tempo che trovano e contro le quali si è scagliato, nelle scorse ore, nientepopodimeno che il leggendario Paolo Bertolucci. Che spesso, in realtà, scende in campo sui social per difendere i beniamini dello sport di cui è stato una autentico campione.

“Stiamo riuscendo nell’arduo compito di mettere uno contro l’altro alcuni tra i migliori campioni che abbiamo. Addirittura impegnati in specialità diverse. Troppo difficile goderseli?”, ha scritto l’ex tennista, nella speranza che le polemiche si plachino e che Sinner venga lasciato in pace, finalmente, una volta per tutte. Ma basterà perché i detrattori facciano dietrofront?