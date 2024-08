Boom Djokovic, ci crede davvero: l’annuncio lascia senza fiato

L’annuncio di Novak Djokovic lascia senza fiato, il tennista serbo ci crede davvero e i fans sono in estasi: ecco cosa spera di fare

Novak Djokovic con la vittoria della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2028 ha completato il suo speciale palmarès. Mancava solo quel successo per ergersi a leggenda vincente in tutti i tornei importanti a cui ha partecipato. Gli impegni con la Serbia gli hanno spesso causato delusioni. L’ansia, la tensione di rappresentare il proprio Paese può giocare brutti scherzi.

E’ successo nei tornei delle Olimpiadi degli anni scorsi, con una gioia nel 2008 quando arrivò la medaglia di bronzo. Ma quel tempo è finito. La vittoria contro Alcaraz in finale è stata definita da tifosi e addetti ai lavori come la più bella della storia delle Olimpiadi. Quantomeno la più combattuta, con le lacrime di tristezza per lo spagnolo e di gioia per Nole, che hanno commosso il pubblico.

Non è ancora chiaro quando si ritirerà il tennista serbo, ma l’ultimo annuncio dà una forte indicazione sulle idee per il presente e per il futuro di Djokovic, classe ’87 che ha ancora tantissimo da dare al mondo del tennis. Il prossimo obiettivo sarà essere al massimo della forma per gli US Open.

Djokovic vuole le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Ma Djokovic guarda anche il futuro e ai suoi tifosi ha dichiarato addirittura di voler partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: “Proverò ad arrivare fino a Los Angeles, mi piacerebbe davvero. Rappresentare i colori della Serbia alle Olimpiadi è l’emozione più grande, ho realizzato un sogno d’infanzia. La pressione a Parigi era enorme, perché avevo vinto tutto. Ora mi sento completo e realizzato, possiamo festeggiare“.

Djokovic nel 2028 avrà 41 anni ed è per questo che le sue dichiarazioni hanno destato un po’ scalpore. Molto dipenderà dalla sua tenuta fisica, gli infortuni degli ultimi mesi avrebbero abbattuto chiunque. Tra Nole, che si è ripreso in un batter d’occhio e ha deciso di essere presente a Parigi e vincere la medaglia d’oro.

Per adesso la testa è al presente, Djokovic non è presente nel tabellone di Cincinnati per difendere il titolo dell’anno scorso. Dovrà scegliere i tornei a cui partecipare con un po’ più di attenzione. L’obiettivo principale è fare bene agli US Open, vincere il 25esimo Slam in carriera sarebbe uno splendido risultato e andrebbe a +3 su Nadal nella classifica all-time e a +5 su Federer.