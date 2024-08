Leclerc prende esempio da Sinner: sventato il tradimento

Jannik Sinner è d’ispirazione per tutti, perfino per il campione della Formula 1 Charles Leclerc: ecco perché.

Il Gran Premio d’Olanda è ormai all’orizzonte – la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 25 agosto – ma un mese di stop è stato più che sufficiente per ritemprare il corpo e la mente. Anche i piloti, del resto, hanno bisogno, di tanto in tanto, di staccare le mani dal volante e di concedersi qualche giorno di relax in compagnia delle persone a loro care.

Lo sa bene Charles Leclerc, che prima di tornare in pista si è giustamente regalato una gran bella vacanza. Se Lewis Hamilton si è recato a Parigi per godersi i giorni clou delle Olimpiadi, e Carlos Sainz è volato a Mallorca insieme alla fidanzata Rebecca Donaldson, il ferrarista ha optato per una soluzione molto più easy. Ha preso esempio da Jannik Sinner e ha ben pensato che non fosse necessario volare alla volta di mete tropicali e incontaminate per rigenerarsi prima del rush finale.

Da quando l’altoatesino ha debuttato nel circuito, non si è mai concesso le vacanze a cinque stelle per le quali sono soliti optare, invece, molti dei suoi colleghi. Almeno fino a qualche settimana fa, visto che dopo le Olimpiadi, a gran sorpresa, è partito con Anna Kalinskaya alla volta della Sardegna. Fino a quel momento, per le brevi pause dal Tour si è sempre recato nello stesso posto: a casa sua, tra le vette dell’Alto Adige. Non ha mai tradito le sue montagne.

Casa dolce casa: Leclerc come Sinner

E Charles Leclerc, quest’anno, ha deciso di fare proprio come Sinner, evitando il tradimento. Il pilota abita, come noto, nel Principato di Monaco, ed è lì che è rimasto per godersi i giorni senza la Formula 1.

In attesa che scocchi l’ora di Zandvort, si è goduto il lusso della sua Montecarlo in compagnia della famiglia. Nelle foto che ha postato sui social c’erano i fratelli Arthur e Lorenzo, ma anche la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Si sono rilassati e divertiti nell’esclusiva cornice del Montecarlo Société des Bains de Mer, belli come il sole e agghindati come due perfetti turisti in vacanza in Costa Azzurra.

Dopo qualche giorno di bagni, di tenerezze e di casa dolce casa, però, ci voleva un po’ di brio, ragion per cui il pilota e la sua dolce metà hanno raggiunto Ibiza. Lì hanno assaporato la mondanità dell’isola più glamour che ci sia e si sono anche regalati un po’ di intimità a bordo di una barca privata. E adesso sì che Leclerc dovrebbe avere recuperato le energie in vista della trasferta olandese…