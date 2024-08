Gratta e vinci, cambio aria e cambio vita: tutto è possibile

La dura legge del gioco è questa: mai fermarsi al primo ostacolo. Questa storia dimostra che non bisogna mai farlo.

Lo fa da sempre. Ogni giorno, da un sacco di anni, dopo aver rimesso a nuovo qualche mezzo nel suo garage, si reca nel solito posto per concedersi il suo piccolo sfizio quotidiano. Perché c’è solo una cosa che a Ricky Coleman piace più del suo hobby “meccanico”: acquistare Gratta e vinci e fare braccio di ferro con la dea bendata.

Qualche giorno fa, però, il destino ha scombinato i suoi piani. Al momento di chiedere all’impiegato del suo punto vendita di fiducia un tagliando della sua serie preferita, si è sentito rispondere che non c’erano biglietti disponibili. E così, sebbene fosse restio a farlo, il carrozziere del Nebraska ha deciso di aggirare quell’ostacolo e di puntare su un Gratta e vinci diverso da quello che era solito acquistare da un po’ di tempo. Dopo averci riflettuto su, la sua scelta è ricaduta su un grattino da 20 dollari della serie Fat Wallet.

Era certo di aver speso quel denaro a vuoto, ma si è subito dovuto ricredere. Come riportato nel comunicato rilasciato il 9 agosto scorso dalla Hoosier Lottery, al momento di grattare è accaduto ciò che Coleman proprio non riteneva possibile.

Cambia Gratta e vinci e si assicura mezzo milione di dollari

Ha raschiato la patina argentata dal suo biglietto solo una volta giunto a casa, lontano da occhi indiscreti. E, dopo aver sfregato la sua monetina sul tagliando, si è reso subito conto che stavolta il destino aveva avuto in serbo per lui qualcosa di molto bello.

Temeva si trattasse di un abbaglio, ragion per cui ha chiamato la nipote e le ha chiesto di darle una mano con la scansione del Gratta e vinci. Hanno scaricato insieme l’app che permette di scoprire in tempo reale se un biglietto sia vincente o meno e hanno appurato, quindi, che Ricky non aveva preso alcun granchio: sotto quello strato argentato si nascondeva un premio pazzesco, di quelli che ti cambiano la vita per sempre. C’erano, udite udite, 500mila dollari.

Aveva una possibilità su 1 milione 346mila 130 di farcela, per cui capirete bene quanto si sia sentito fortunato al pensiero che fosse spettato a lui. Non era la prima volta, per la verità, che Coleman vinceva qualcosa. Si era già assicurato, qualche anno fa, un premio inferiore, ma pur sempre notevole: in quell’occasione aveva vinto 10mila dollari e non credeva di certo possibile che potesse accadere nuovamente.