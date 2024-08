Demolito Leclerc: caduta di stile, bufera assicurata

Nessuna pietà per il pilota Charles Leclerc, lo hanno fatto letteralmente a pezzi: demolito senza mezzi termini.

Gli amanti della Formula 1 avranno cerchiato la data in rosso sul calendario già da tempo, ma tanto vale ricordarlo. Ci vorrà il 25 agosto perché la carovana dell’automobilismo torni finalmente in pista, dopo essere rimasta a riposo per quasi un mese. La prossima tappa sarà l’Olanda ed è lì che, tra qualche giorno, si dirigeranno i piloti del Circus.

Incluso Charles Leclerc, ovviamente, che come molti altri suoi colleghi si è concesso qualche giorno di relax prima di tornare alla solita routine tutta prove e pit-stop. In un primo momento ha deciso, molto semplicemente, si godersi i paesaggi da sogno e la movida della sua Montecarlo, dove è cresciuto e dove abita la sua famiglia. Grazie al suo dettagliatissimo racconto social, lo abbiamo visto nelle versioni più disparate, perfino con il cappello di paglia da perfetto vacanziero in testa.

Con lui c’erano i fratelli, ma anche l’immancabile Alexandra Saint-Mleux, la ragazza di cui si è innamorato e con la quale fa coppia fissa da ormai più di un anno. Una coppia affiatatissima, ma anche bella da vedere, essendo entrambi piuttosto affascinanti e appassionati di tendenze. E proprio le tendenze hanno rappresentato, in questi giorni, un grande problema.

Se Leclerc in versione trapper non piace al popolo dei social

Dopo aver trascorso qualche giorno nel Principato di Monaco, Charles e Alexandra si sono diretti ad Ibiza, per concedersi un po’ di divertimento e di mondanità. Soggiornano su una barca privata, ma stanno comunque frequentando i locali più cool dell’isola.

scusate ma lei sembra una fatina e lui un trapper milanese (senza tatuaggi) pic.twitter.com/aqKaPT0E6z — ☁️ (@assilemamore) August 10, 2024



Qualche sera fa hanno cenato nell’esclusiva e lussuosissima cornice del ristorante Filin, ma Leclerc mai avrebbe potuto immaginare che quella serata potesse in qualche modo “danneggiarlo”. È bastato che circolasse qualche scatto dei due sui social perché gli utenti di X e dintorni demolissero, senza mezzi termini, il ferrarista. Non è piaciuto a nessuno, in effetti, il look di Charles, generalmente molto elegante, che cozzava visibilmente con quello della sua dolce metà.

Alexandra sembrava una fatina, splendida nel suo completo da Trilly di Peter Pan, arricchito da un paio di meravigliosi sandali orchidea di Alameda Turquesa. Lui indossava, invece, cappello da pescatore, t-shirt oversize e jeans bianchi ampi sulle gambe, il che è bastato a scatenare l’ironia dei social. “Scusate ma lei sembra una fatina e lui un trapper milanese”, ha scritto uno dei tanti utenti che hanno commentato il look di Leclerc, demolendolo senza mezzi termini.