Armocromia canaglia: se il Gratta e vinci arcobaleno ti fa ricco

Certi colori portano più fortuna di altri e questo Gratta e vinci ne è la dimostrazione: 4 milioni in un colpo solo, che bellezza.

Le nostre scelte sono sempre condizionate da una moltitudine di fattori che faremmo fatica, pur volendo, a riassumere e riepilogare. Ciascuno di noi si affida a metodi e strategie ben precisi e del tutto personali, nonché all’istinto, che sappiamo essere una variante imprevedibile in qualunque situazione. Soprattutto quando si parla di gioco d’azzardo.

Prendiamo questa donna della Carolina del Nord, ad esempio. Quando, nei giorni scorsi, Rachel Sadler si è recata al Save Mart di East Main Street di Lincolnton, non aveva la benché minima intenzione di fare quello che, invece, ha poi fatto. Desiderava tentare la fortuna e comprare un Gratta e vinci, ma qualcosa, durante quella “spedizione”, non è andato per il verso giusto. Non nel verso che sperava lei, quanto meno.

Non era la prima volta che la donna in questione, nonna di svariati nipoti, comprava un grattino nella speranza di sbarcare il lunario e di incassare un bel gruzzolo da spendere per sé e per la propria, numerosissima, famiglia. Aveva sempre optato, però, per dei tagliandi diversi. Quel giorno, invece, l’istinto le ha suggerito che era giunta l’ora di cambiare. E così, dopo molto tempo, ha invertito la rotta e deciso di concedersi un biglietto nuovo di zecca, differente da quelli che aveva sempre comprato.

I colori portano fortuna: la nonna può ora dormire su sette cuscini

Come ha raccontato in seguito alla North Carolina Education Lottery, quel giorno ha investito in un tagliando della serie Supreme 7s. Ogni biglietto costa 30 dollari e mette in palio dei premi da capogiro.

Non è stato questo, tuttavia, il motivo per cui si è concessa questo colpo di testa. Lo ha comprato solo ed esclusivamente perché attratta dai colori del biglietto stessa, da quel connubio di blu e bianco che, evidentemente, ha stuzzicato la sua curiosità. “Era la prima volta che lo compravo”, ha ammesso anche la nonna, per poi rivelare che quanto accaduto grazie al potere dell’ “armocromia” è stato per lui un grande shock.

E lo crediamo bene, considerando che con soli 30 dollari ha messo in tasca, udite udite, la bellezza di 4 milioni di dollari. Una cifra più che sufficiente per assicurare un futuro radioso e agiato ai suoi nipoti e per dormire, da oggi in poi, sonni tranquillissimi.