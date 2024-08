Sinner sfida l’America: lancette in avanti, il timer è partito

Uno sparring partner d’eccezione per Jannik Sinner. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta: è già domani.

Con 40 medaglie e più ori di quelli che il battaglione azzurro aveva conquistato a Tokyo, le Olimpiadi di Parigi sono andate alla grande. Tanto più se si considera che in altre 25 gare si è sfiorata la medaglia di bronzo e che quei quarti posti valgono comunque tantissimo, al punto che il presidente Sergio Mattarella ha ben pensato di invitare anche gli atleti protagonisti di queste imprese all’appuntamento di settembre al Quirinale.

Archiviato l’evento al Colle sarà tempo, per i protagonisti dei Giochi, di iniziare a lavorare in vista della prossima edizione delle Olimpiadi. Ci vorranno 4 anni, ma già tutto lascia presagire che i Giochi di Los Angeles saranno pirotecnici, indimenticabili. Lo show di Tom Cruise è stato solo un assaggio, ma è evidente che gli americani non lasceranno nulla al caso e che non baderanno a spese, per garantire agli atleti e al pubblico lo spettacolo più pazzesco di tutti i tempi.

E sarà anche presto, per pensare al futuro, ma neanche troppo. Jannik Sinner, per esempio, si è già rifatto il look in vista di Los Angeles 2028. Non letteralmente, ma in senso figurato. La sua trasposizione su murales è già pronta per le prossime Olimpiadi e i tifosi, manco a dirlo, hanno già attivato il timer.

Sparring partner d’eccezione per Sinner

Il murales in questione è apparso nelle scorse ore sul muro di un luogo che ha avuto un ruolo imprescindibile nell’ascesa dell’altoatesino. Parliamo del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, dove Jannik ha sostanzialmente iniziato la sua carriera, partecipando due volte al torneo juniores con delle wild card.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Molinari (@maurizio_molinari_)



Ed è lì che adesso campeggia l’opera che porta la firma di aleXsandro Palombo, una splendida raffigurazione carica di significato realizzata, appunto, per celebrare l’inizio del countdown in vista dei Giochi di Los Angeles. Nel murales Sinner ha l’aspetto di uno dei personaggi dei Simpson e indossa, per l’occasione, una maglietta con su scritto LA 2028, in cui i 5 cerchi simbolo della competizione sono stati sostituiti, per l’occasione, da altrettante donuts, le mitiche ciambelle tanto amate dagli abitanti di Springfield.

Si allena con uno sparring partner d’eccezione, vale a dire Homer Simpson. Sfida l’America, per così dire, per preparare la sua “rivincita” e rifarsi dopo il forfait a Parigi. Un’opera bellissima che, manco a dirlo, ha fatto impazzire i tifosi dell’altoatesino.