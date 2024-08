Infortunio Sinner, l’azzurro svela tutto: annuncio in diretta e messaggio chiaro

Il tennista azzurro Jannik Sinner sarà comunque uno dei protagonisti del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Non è un momento semplicissimo per il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è stato travolto dalle critiche per la decisione di non andare ai Giochi Olimpici di Parigi (è stato colpito da una forte tonsillite) e non è riuscito a difendere il titolo nel Masters 1000 di Montreal, finito a sorpresa all’australiano Alexei Popyrin.

Jannik aveva un tabellone non irresistibile ed ha ceduto ai Quarti di finale al russo Rublev, ko in tre set ma soprattutto una sconfitta che ha visto il ritorno dei purtroppo ‘consueti’ problemi fisici. In questo 2024 Sinner si è tolto grandi soddisfazioni, ha vinto tornei importanti ed è diventato numero uno al mondo ma è stato costretto a saltare tornei importanti a causa dei problemi all’anca. Anche durante il match contro Rublev più volte abbiamo notato i problemi fisici con Jannik che si toccava l’anca, sicuramente non una buona notizia in vista dei prossimi impegni.

L’azzurro ha perso 800 punti nell’ultimo torneo e ora Carlos Alcaraz osserva sempre da più vicino il primato. Lo spagnolo ha vinto Roland Garros e Wimbledon e studia il possibile sorpasso in classifica, un sorpasso che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Intanto nella conferenza stampa pre Cincinnati Jannik ha fatto luce sulle sue condizioni ed ha provato a tranquillizzare i tifosi.

Jannik Sinner, l’azzurro fa chiarezza sulla questione infortunio

Il tennista azzurro è apparso abbastanza soddisfatto riguardo le sue condizioni ed ha chiarito: “Mi sento abbastanza bene, ho trascorso quasi una settimana senza allenarmi prima del torneo di Montreal e poi ho giocato per due o tre giorni di fila e quindi più del solito”. L’altoatesino ha spiegato:

“Si, penso che questo potrebbe aver potuto incidere sull’anca, ma non sono affatto preoccupato. L’anca sta bene e non vedo l’ora di tornare in campo nel Masters 1000 di Cincinnati”. Il tabellone di Jannik potrebbe vederlo opposto agli Ottavi contro il francese Ugo Humbert e ai Quarti contro Rublev, tennista che lo ha appena battuto a Montreal. C’è curiosità per vedere l’altoatesino in campo e per valutare le sue condizioni fisiche.

Questo per difendere il primato nel ranking Atp e nella Race e soprattutto per arrivare al meglio ad appuntamenti cruciali come gli Us Open e le Atp Finals di Torino. Sinner – visto la superficie – parte da grande favorito in questi eventi, ma molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche.