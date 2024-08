I pronostici di mercoledì 14 agosto: Supercoppa Europea e League Cup

I pronostici di mercoledì 14 agosto, riflettori puntati su Varsavia e sulla Supercoppa Europea: l’Atalanta sfida il Real Madrid campione d’Europa.

Se i preliminari di Champions League si sono giocati tutti nella giornata di ieri un motivo c’è. Oggi la scena se la prende la Supercoppa Europea, trofeo che come ogni anno si assegna in gara unica e che torna a vedere dopo oltre un decennio la partecipazione di una squadra italiana, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che avrà l’onore di contendersi il titolo con i campioni d’Europa del Real Madrid.

Una sfida nella sfida con un altro “maestro” come Carlo Ancelotti, che capita però in un momento particolare. La Dea, infatti, ha appena perso una pedina importante come Scamacca – l’attaccante della nazionale italiana dovrà restare fermo sei mesi – e nel match di Varsavia non potrà contare su giocatori del calibro di Koopmeiners (secondo radiomercato vicino alla Juventus) e Zaniolo. Difficile, dunque, ipotizzare un’impresa dei nerazzurri contro un Real che ad una rosa già formidabile ha aggiunto un top player come Kylian Mbappé.

I pronostici sulle altre partite

In Inghilterra è iniziata la League Cup, la famigerata Coppa di Lega, ed il programma del primo turno continua con tre gare. Il Leeds di Daniel Farke ha debuttato con un pirotecnico 3-3 in Championship e contro il Middlesbrough, ad Elland Road, dovrebbe avere vita facile nonostante il turnover dell’ex tecnico del Gladbach.

Cerca riscatto invece il Plymouth di Wayne Rooney, che all’esordio in Championship è stato spazzato via dallo Sheffield Wednesday con un roboante 4-0: la coppa andrà in soccorso dell’ex attaccante del Manchester United. A proposito degli Owls, prevediamo almeno un gol per parte nell’interessante sfida con l’Hull City. In Arabia Saudita l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo dovrebbe infine superare l’Al-Taawoun nella semifinale della Supercoppa: anche in questo caso le emozioni non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Real Madrid vincente o pareggio e almeno un gol per parte in Real Madrid-Atalanta, Supercoppa Europea, ore 21:00

Vincenti

Astana (in Astana-Corvinul Hunedoara, Conference League, ore 16:00)

(in Astana-Corvinul Hunedoara, Conference League, ore 16:00) Leeds (in Leeds-Middlesbrough, League Cup, ore 21:00)

(in Leeds-Middlesbrough, League Cup, ore 21:00) Plymouth Argyle (in Plymouth Argyle-Cheltenham, League Cup, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

RFS-UE Santa Coloma , Europa League, ore 18:00

, Europa League, ore 18:00 Al Taawoun-Al Nassr , Supercoppa saudita, ore 18:15

, Supercoppa saudita, ore 18:15 Sandnes-Aalesund, 1st Division Norvegia, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fehervar-Omonia Nicosia , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Al Taawoun-Al Nassr , Supercoppa saudita, ore 18:15

, Supercoppa saudita, ore 18:15 Hull City-Sheffield Wednesday, League Cup, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 7.16 GOLDBET ; 7.24 SNAI; 7.16 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Fredrikstad vincente e meno di tre gol complessivi in Fredrikstad-Haugesund, Eliteserien, ore 19:00