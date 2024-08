Real Madrid-Atalanta, Supercoppa Europea: tv, streaming, formazioni, pronostico

Real Madrid-Atalanta è una partita che assegna la Supercoppa Europea 2024 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non sono passati neppure 3 mesi dalla notte magica di Dublino, in cui l’Atalanta schiantò il Bayer Leverkusen dei cosiddetti “invincibili” (3-0) e scrisse la pagina più importante della sua storia, riportando in Italia l’Europa League a distanza di 25 anni dall’ultimo trionfo di un club di Serie A in questa competizione.

Gian Piero Gasperini ha potuto dunque suggellare con un trofeo il fantastico ciclo sulla panchina della Dea, in soli 8 anni diventata una bellissima realtà, non più solo a livello nazionale. Tra le dolci “conseguenze” della vittoria dell’Europa League c’è anche il pass per la Supercoppa Europea: a Varsavia, in pieno agosto, de Roon e compagni avranno la possibilità di vincere un nuovo trofeo continentale nella prestigiosissima sfida con i campioni d’Europa del Real Madrid. Carlo Ancelotti lo scorso giugno ha portato alla Casa Blanca la “quindicesima” grazie al 2-0 nella finale di Wembley contro il Borussia Dortmund. E nella capitale polacca cercherà di mettere le mani sull’ennesimo trofeo. I Blancos hanno perso un giocatore chiave come Kroos – il tedesco si è ritirato dopo gli Europei – ma rispetto alla passata stagione possono contare su uno dei migliori al mondo come Kylian Mbappé, desideroso di rilanciarsi a Madrid e dimenticare l’annata opaca con il PSG.

Ancelotti può lanciare Mbappé dal 1′

Il Real Madrid ha disputato finora soltanto tre amichevoli negli Stati Uniti: due sconfitte con Milan e Barcellona e una vittoria contro il Chelsea. Il precampionato dell’Atalanta invece è stato assai travagliato.

La Dea ha perso Scamacca – l’attaccante è stato costretto ad operarsi e starà fermo sei mesi – ed è tornata sul mercato arruolando l’italoargentino Retegui. Gasperini, tuttavia, deve fare i conti con la vicenda Koopmeiners, che sta vivendo questi giorni da “separato in casa” avendo già l’accordo con la Juventus. L’Atalanta, peraltro, ha deluso negli ultimi test, rimediando due brutte sconfitte con Parma (4-1) e St. Pauli (3-0). L’attacco nerazzurro a Varsavia sarà guidato proprio da Retegui, alle cui spalle agiranno Pasalic – leggermente favorito su De Ketelaere – e Lookman, l’eroe della notte di Dublino. Tutti a disposizione invece per Ancelotti, ad eccezione di Alaba. Non è da escludere che Mbappé possa iniziare dal 1′ vicino a Bellingham, Vini e Rodrygo.

Come vedere Real Madrid-Atalanta in diretta tv e streaming

Real Madrid-Atalanta, finale della Supercoppa Europea 2024, è in programma mercoledì alle 21:00 al National Stadium di Varsavia, in Polonia. Il match che assegna il primo trofeo continentale della nuova stagione sarà visibile in esclusiva in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Atalanta, tra voci di mercato ed infortuni eccellenti, non sembra godere di ottima salute e servirà un’impresa per ribaltare il pronostico contro il favoritissimo Real Madrid (i due precedenti, giocati tre anni fa in Champions League, arridono entrambi ai madrileni). I Blancos si trasformano quando sentono odore di trofei e mettono nel mirino il loro sesto trionfo nella competizione (sarebbe un record). La Dea, tuttavia, dovrebbe riuscire a rendere le cose difficili agli uomini di Ancelotti e probabilmente segnerà almeno un gol.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Jr.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui.

Real Madrid-Atalanta: chi vince la Supercoppa Europea? Real Madrid

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI