Ansia Jacobs, paura per il futuro: colpo di scena, può cambiare tutto

L’oramai ex campione olimpico ha parlato del futuro e ci sono ancora preoccupazioni riguardo le sue aspettative.

I Giochi Olimpici di Parigi sono ufficialmente giunti al termine ed è ormai tempo per andare avanti. Ci sono sport dove si rientra subito in campo, vedi calcio, tennis o basket e ci sono invece discipline che sono legate storicamente a Mondiali e a Giochi Olimpici e per il quale quindi si guarda molto già a Los Angeles 2028, prossimi Giochi olimpici.

La torcia olimpica è già approdata negli States e tra coloro che pensano a questo evento – al momento piuttosto lontano – ci sono anche i campioni di atletica e di conseguenza anche Marcell Jacobs. A Tokyo l’atleta azzurro ha vinto la storica medaglia d’oro dei 100 metri di atletica, stavolta ci ha provato a ripetersi anche se non c’erano grosse aspettative e in fin dei conti ha raggiunto comunque un buon risultato.

Marcell è arrivato quinto e quindi non a medaglia con un ottimo 9.85, il miglior tempo stagionale ed ha finito a pochissimo dalla medaglia. E’ stata una finale molto combattuta e tutti hanno terminato sotto i 10 secondi, non era mai successo nella storia. Ora c’è curiosità per il futuro e Jacobs ha rilasciato dichiarazioni molto importanti.

Jacobs e la situazione in vista del futuro

Jacobs non si ferma, non ha alcuna intenzione di mollare e il prossimo appuntamento si terrà a Settembre 2025 quando ci saranno a Tokyo i Mondiali di atletica leggera. Quello e non solo, Jacobs ha svelato sui social i prossimi obiettivi e l’atleta vorrebbe essere tra i protagonisti anche alle Olimpiadi che si terranno tra quattro anni. Una situazione in divenire visto che tra quattro anni Marcell Jacobs avrà 34 anni, non certo l’età ideale per un campione dei 100 metri e soprattutto l’obiettivo medaglia viene ritenuto da alcuni come utopia.

Da valutare anche la situazione con il coach Reider, allenatore con il quale aveva raggiunto discreti risultati. Ma lui, coach di Jacobs, è ora alle prese con accuse molto più gravi e quindi non è da escludere un allontanamento tra le parti. Jacobs – nonostante ciò – resta ancora ottimista e l’atleta ha chiarito:

“Ora che ho concluso la mia seconda Olimpiade mi sento consapevole delle mie potenzialità. Questa esperienza mi ha dato una grande carica e non vedo l’ora di tornare nuovamente in pista e seguire nuovi obiettivi. Il duro lavoro comincia adesso, il meglio deve ancora venire”.