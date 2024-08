Europa League: i pronostici sulle partite di giovedì 15 agosto

Europa League, anche il terzo turno preliminare va in archivio. L’Ajax di Farioli è chiamato a difendere la vittoria di misura ottenuta ad Atene.

Il terzo turno preliminare va in archivio anche in Europa League e tra i club che ambiscono ad un posto negli spareggi della prossima settimana c’è pure l’Ajax di Francesco Farioli, che alla Johan Cruijff Arena deve difendere l’1-0 ottenuto sette giorni fa in Grecia contro il Panathinaikos. Ad Atene è bastata una rete di Berghuis nel primo tempo per portare via un successo preziosissimo, che consente ai Lancieri di giocare per due risultati su tre nella gara di ritorno ad Amsterdam.

Il Panathinaikos è un brutto cliente ma la sensazione è che davanti al proprio pubblico sarà tutto più facile per un Ajax che finora ha collezionato quattro vittorie su quattro. È a un passo dalla qualificazione anche la Dinamo Minsk, che all’andata non ha avuto problemi a domare i gibilterrini del Lincoln Red Imps, piegati 2-0. La differenza tra le due squadre è apparsa netta e si può dare nuovamente fiducia alla formazione bielorussa, che dovrebbe imporsi anche a Gibilterra. Tutto in bilico, invece, nella sfida tra Servette e Braga: i portoghesi non sono riusciti ad avere la meglio sugli svizzeri all’andata e adesso sono costretti a vincere a Ginevra contro una squadra che nella passata stagione fece molto bene arrivando a giocare la fase ad eliminazione diretta in Europa League. Il fattore campo potrebbe essere decisivo anche in Borac Banja Luka-Klaksvik: piccolo vantaggio per il club delle Faroe – all’andata ha prevalso 2-1 – ma i bosniaci sono in grado di ribaltare tutto.

Le previsioni sulle altre partite

I cechi del Viktoria Plzen “vedono” gli spareggi dopo il successo per 2-1 contro gli ucraini del Kryvbas ed in casa arriverà verosimilmente un’altra vittoria da almeno tre reti complessive.

Gol in vista anche in Lugano-Partizan – i ticinesi sono in vantaggio grazie all’1-0 dell’andata – e Maccabi Tel Aviv-Panevezys: nonostante il successo di misura di una settimana fa (1-2) gli israeliani non dovrebbero correre rischi in un altro match prolifico. Più avvincente, infine, l’incontro di Vienna tra i padroni di casa del Rapid e il Trabzonspor: i turchi sono spalle al muro dopo la sconfitta casalinga (1-0) e stavolta dovrebbero riuscire a realizzare almeno una rete.

Europa League, possibili vincenti

Dinamo Minsk (in Lincoln Red Imps-Dinamo Minsk, ore 18:00)

Ajax (in Ajax-Panathinaikos, ore 20:15)

Braga o pareggio (in Servette-Braga, ore 20:30)

Borac Banja Luka (in Borac Banja Luka-Klaksvik, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Viktoria Plzen-Kryvbas, ore 19:00

Lugano-Partizan, ore 20:30

Maccabi Tel Aviv-Panevezys, ore 20:30

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Rapid Vienna-Trabzonspor, ore 18:00

Cercle Brugge-Molde, ore 20:00

Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Gol” in Rapid Vienna-Trabzonspor è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

