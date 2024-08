Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 15 agosto

Conference League, dalla sfida tra Ararat Armenia e Puskas Akademia uscirà l’avversario della Viola di Palladino negli spareggi: pronostici.

In Conference League è ormai tutto pronto per la terzultima scorpacciata di partite dalla quale usciranno fuori le qualificate agli spareggi, ultimo turno preliminare prima della fase a girone unico. Nella prossima settimana, infatti, entreranno in gioco anche le squadre dei cinque principali campionati europei, tra cui la Fiorentina di Raffaele Palladino. La Viola affronterà la vincente della sfida tra gli armeni dell’Ararat Armenia e gli ungheresi della Puskas Akademia, che all’andata hanno avuto la meglio in trasferta (1-0).

La rimonta è possibile ma sembra improbabile che i magiari si facciano sopraffare in casa da un avversario che sette giorni fa non ha combinato granché. Vittoria striminzita anche quella ottenuta dai rumeni del Cluj contro gli israeliani del Maccabi Petach Tikva: nel match di ritorno ci aspettiamo un successo più ampio da parte degli uomini guidati da Dan Petrescu.

Lo Sheriff Tiraspol invece è sull’orlo del baratro: la scorsa settimana il club della Transnistria è crollato a Lubiana contro l’Olimpia (3-0) e adesso deve scalare una montagna per proseguire la sua avventura continentale. La qualificazione appare compromessa ma stavolta riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta. I turchi del Basaksehir avranno con ogni probabilità vita facile contro i georgiani dell’Iberia, già piegati 1-0 una settimana fa: a Istanbul è attesa una vittoria più rotonda. Il fattore campo sarà determinante anche a Spalato: l’Hajduk di Rino Gattuso dopo lo 0-0 dell’andata è favorito contro il Ruzomberok.

Le previsioni sulle altre partite

Una delle partite più divertenti dell’andata è stata quella tra Brondby e Legia Varsavia, con i polacchi che alla fine l’hanno spuntata 3-2: gol ed emozioni in vista anche nella gara di ritorno.

Non dovrebbero essere povere di reti neppure Djurgarden-Ilves, Vojvodina-Maribor e Gent-Silkeborg: i belgi, nonostante la maggiore esperienza a livello internazionale, nel primo round sono stati messi in difficoltà dai danesi (2-2) e adesso devono per forza vincere davanti ai propri tifosi. Deve fare attenzione anche il Copenaghen, che all’andata ha vinto “solo” 1-0 contro il Banik Ostrava: in Repubblica Ceca dovrebbero andare a segno entrambe. Almeno un gol per parte pure in Tromso-Kilmarnock e Wisla Cracovia-Spartak Trnava.

Conference League, possibili vincenti

Cluj (in Cluj-Maccabi Petach Tikva, ore 19:00)

Sheriff Tiraspol o pareggio (in Sheriff Tiraspol-Olimpia Lubiana, ore 19:00)

Basaksehir (in Basaksehir-Iberia, ore 19:45)

Hajduk Spalato (in Hajduk Spalato-Ruzomberok, ore 21:00)

Puskas Akademia (in Puskas Akademia-Ararat Armenia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Legia Varsavia-Brondby, ore 18:00

Djurgarden-Ilves, ore 19:00

Vojvodina-Maribor, ore 20:00

Gent-Silkeborg, ore 20:30

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Flora Tallinn-Vikingur, ore 18:00

Banik Ostrava-Copenaghen, ore 19:00

Tromso-Kilmarnock, ore 19:00

Wisla Cracovia-Spartak Trnava, ore 20:30

